Verdens største softwarevirksomhed behøver heller ingen detaljeret introduktion. De mest kendte softwareprodukter er naturligvis styresystemet Windows og Microsoft Office suiten, som alle pc-brugere kommer i berøring med. Men Microsoft har i stigende grad også satset på hardware som f.eks. spilkonsollen Xbox og tabletten Surface. Væksten er desuden sket gennem opkøb, f.eks. Skype i 2011, computerspillet Minecraft i 2014 og LinkedIn i 2016.

I gennem mange år har Windows og Office været de cash cows, der har leveret det finansielle fundament for Microsofts ekspansion på nye forretningsområder. Seneste eksempel er cloud computing, hvor Microsoft allerede har etableret en solid position, bl.a. med sin Azure løsning. Microsoft kom sent med på internetudviklingen og missede totalt mobilrevolutionen med sit fejlslagne køb af Nokias mobiltelefonaktiviteter, men inden for cloud computing, som vurderes at blive det næste store vækstområder, er Microsoft mindst på højde med konkurrenterne Google og Amazon Web Services.

Omsætningen i seneste regnskabsår beløb sig til 85 mia. dollar, et fald på 9 pct. i forhold til året før. Til gengæld steg resultatet 38 pct. til 17 mia. dollar. Microsoft udmærker sig ved at udbetale mere end 2/3 af sit overskud som udbytte, en afspejling af en stærk balance og en lavere vækst end de andre IT-virksomheder på denne liste.

Bonusinfo: Microsoft er den ene af blot to amerikanske virksomheder, der har en AAA rating hos Standard & Poor's, det vil sige en bedre rating end den amerikanske stat!