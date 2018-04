Langers Skarpe Aktietips: Vi må erkende at vi er i et bear-marked

Private investorers opfattelse af aktiemarkedet er desværre alt for meget baseret på tro og håb. Vi vil så gerne tro på, at aktiemarkedet stiger endnu mere. Eller at det stiger igen efter et tilbagefald. Lige nu befinder vi os i sidstnævnte situation. Efter otte år med næsten ubrudte stigninger på aktiemarkederne er der ikke kun klare tekniske markedspsykologiske signaler, der peger nedad. Der er også en stribe andre advarselssignaler, samt det forhold, at de professionelle investorer skruer ned for deres risikotagning.

Vores budskab skal blot være: Erkend, at vi er på vej mod et længerevarende bear-marked, hvor der skal tjenes penge på en anden måde end under den otte år lange optur. Alle de unge investorer, som ikke har oplevet andet end kursstigninger, skal naturligvis til at vænne sig til en ny virkelighed. Og det bliver svært.

Det bliver ikke mindst vanskeligt, fordi bankernes analytikere og økonomer fortsat vil messe, at aktiemarkederne skal opad. Det er til gengæld også den opgave de er sat til af deres arbejdsgivere:

De skal ikke sikre, at den private investor tjener penge. De skal sikre, at deres arbejdsgiver tjener penge. Det vil sige, at de skal sælge gode investeringshistorier, og de historier, investorerne gerne vil høre: Nemlig at aktiemarkederne fortsat vil stige.

Det tyske aktier styrer Europas aktier i en klar nedtrend

Det toneangivende tyske DAX-indeks har siden starten af februar befundet sig i en langsigtet nedtrend, defineret som brud ned gennem 200 dages glidende gennemsnit. Der er gjort visse halvmatte forsøg på at kæmpe sig tilbage over det glidende gennemsnit, men det har slet ikke haft den nødvendige styrke. Vi har måttet læne os op af, at de amerikanske aktier har holdt stand over det vigtige lange glidende gennemsnit. Men det holder heller ikke længere.

Godt nok fik vi et stærkt minirally på aktiemarkederne onsdag og torsdag, som løftede de generelle aktieindeks ca. to procent. Et comeback, der virkelig gav anledning til fornyet optimisme. Den gode stemning holdt sådan set til og med dansk lukketid i fredags. Men herefter gik det galt på det styrende amerikanske aktiemarked. Den toneangivende S&P future dykkede ret hurtigt 2 pct., og endte lige præcis på det lange glidende gennemsnit omkring 2600.

Nedturen i de amerikanske aktier drives i høj grad af teknologiaktierne, der efter en meget stærk start på 2018 nu er sendt tilbage til niveauet for oktober 2017. Alene fredag aften blev teknologiaktierne sendt tre procent ned. Også DJ Transportation index , som ses som en ledende indikator for amerikansk økonomi, fortsætter med at vise stor svaghed.

Men det går jo godt med den globale økonomi, siger bankøkonomerne

Desværre tyder meget på, at de ikke har ret. Eller også fortæller de bare helt bevidst ikke den rigtige historie. Mange af de makroøkonomiske nøgletal er baseret på hændelser i den globale, europæiske og danske økonomi for 3-6 måneder siden. De hårde økonomiske nøgletal for BNP vækst, beskæftigelser og investeringer afspejler, hvad der er sket bagudrettet, og det afspejler også beslutninger for mange måneder tilbage i tiden. De fremadrettede ledende økonomiske indikatorer fortæller en helt anden historie.

Eksempelvis den månedlige måling af erhvervstilliden hos de tyske indkøbschefer fra både Markit og IFO viser et kraftigt fald. Nogle økonomer skyder skylden på den eskalerende handelskrig mellem Kina og USA, men svagheden i tallene begyndte lang tid før, og effekterne af handelskrigen er næppe mærkbare endnu.

For den globale økonomi ser det heller ikke overdrevent positivt ud, viser den seneste opgørelse fra Citigroup Global Economic Surprise index .

Der er stadig udvalgte gode aktiehistorier, som er interessante for investor

I generelt faldende aktiemarkeder er det en god idé at skrue ned for den samlede aktierisiko. Det har vi også gjort i Økonomisk Ugebrevs aktieportefølje. Her er 60 procent af kapitalen placeret i danske aktier, 35 procent er placeret i afdækningspositioner, og fem procent er kontant. Vi har altså valgt at køre med lav nettoeksponering mod aktier.

Men vi mener at der stadig er en stribe gode aktiehistorier. Blandt andet har Pandora, som vi har i porteføljen, klaret sig rigtigt godt de seneste uger. Men at der skal være fokus på udvalgte aktiehistorier er igen blevet bekræftet af de seneste ugers danske aktiemarked: Halvdelen af Large Cap aktierne er faldet i kurs, mens den anden halvdel er uændret eller steget.

Modtag to gratis udgaver af Økonomisk Ugebrev Biotech & pharma - klik her: GRATIS UDGAVER