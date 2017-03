Langers Skarpe Aktietips: Væksten i USA bremser

Væksten i USA bremser op, men animal spirits styrer fortsat: Vi har tidligere påpeget, at der var stor forskel på de meget positive bløde økonomiske ledende indikatorer, som er baseret på tillidsmålinger i erhvervslivet og blandt forbrugerne, og de hårde faktabaserede økonomiske nøgletal. Denne forskel er blevet yderligere udvidet på det seneste, hvilket eksempelvis understøttes af de seneste data fra Atlanta Feds indikator.

Udsigten til svagere økonomisk vækst er også begyndt at sætte sig i obligationsrenterne, men frem for alt underbygger det hypotesen om, at aktiemarkederne næsten alene er drevet frem af ”animal spirits,” altså meget optimistiske forventninger, stemning, momentum grænsende til eufori. Disse kræfter kan uden tvivl drive aktierne endnu højere op.

Altså: Det er et pyramidespil, hvor den sidste idiot får kæmpe tæsk:

I hver udgave af Økonomisk Ugebrev Finans anmelder vi udvalgte historier fra de andre erhvervsmedier. I søndagens udgave skriver vi bl.a. følgende om et interview i finans.dk med chefen for Industriens Pension:

Finans.dk med jordbunden realisme og et veludviklet spillergen: I disse tider med eufori på aktiemarkederne, hvor bankerne skovler penge ind fra investeringskunderne, og som derfor ikke vil ødelægge den gode stemning med lidt realisme omkring udviklingen på aktiemarkederne, er det rart med lidt jordbunden realisme. JP Finans har taget en snak med Laila Mortensen fra Industriens Pension, der blandt andet siger i fredagens udgave:

"Jeg kan ikke lide det her med, at aktiekurserne stiger og stiger og stiger. På den anden side er det naturligt nok, for hvor skal man ellers placere sine penge?

Hvis du placerer dem i de lave renter og der kommer lidt inflation, så bliver værdien udhulet. Spørgsmålet er, hvor længe det varer ved,« siger hun. Ja, lige netop. Det svarer lidt til et pyramidespil i en verden, hvor der ikke er andre muligheder for at få afløb for sit spillergen. Man vil være med på en upside, men man ved godt, at det ender galt på et eller andet tidspunkt. Man kan blot håbe, at der er endnu en idiot, som vil købe ens aktier til en endnu højere pris, end man selv har købt den til. Og sådan fortsætter det, indtil det ikke fortsætter mere. Spændende."

En rigtig dårlig cocktail med svagere økonomisk vækst og højere renter:

Hvis den økonomiske opbremsning bider sig fast i USA’s økonomi, er der kun et spørgsmål om tid, før der kommer en negativ afsmitning på europæisk økonomi. Indtil videre har de ledende tillidsindikatorer været meget positive. Men normalt giver de kun en indikation af retningen, og ikke af styrken i udviklingen. Historisk har der tillige været eksempler på, at tillidsindikatorerne har skudt meget galt netop på grund af ”animal spirits”.

Svag økonomisk vækst samtidig med at centralbankerne normaliserer rentebilledet ved at sætte de korte renter op, er en rigtig dårlig kombination for aktiemarkederne. Vi tror, at det er den situation, vi er ved at bevæge os hen imod, og så vil grundlaget for de historisk høje værdiansættelser på aktiemarkedet krakelere.

Markedet sender lige nu modsatrettede signaler:

Vi holder særligt øje med, hvilke signaler markedet sender os. Det vil være her, vi ser de første signaler på en overordnet vending efter over seks års stigende aktiemarkeder. Vi har endnu ikke fået et entydigt salgssignal, men billedet er mudret.

På den ene side har det vigtige Dow Transportation indeks, som historisk har været ledende for udviklingen på aktiemarkedet, de seneste uger været i nedtrend, målt på den indikator, der hedder MACD. Det vigtige 90 dages glidende gennemsnit er dog ikke brudt endnu.

Samtidig holder det vigtige amerikanske halvlederindeks (sox.x) stand efter en meget stærk stigningsperiode de seneste måneder. Selv på de enkelte minusdage, vi har set på det seneste, har sox.x ligget stort set uændret. Det vidner om fortsat styrke. Men når dette indeks begynder at vise svaghed, så skal man se anderledes på det hele.

At ikke alt er lyserødt og positivt indikeres fortsat også af den igangværende sektorrotation. De defensive brancher fortsætter med at klare sig bedst, altså healthcare, forsyning og stabile forbrugsvarer, og altså som outsideren teknologi. Der er i markedet vigende tro på, at Trumps skattelettelser og infrastrukturinvesteringer sparker gang i den økonomiske vækst lige foreløbig. Muligvis bliver det vanskeligt for den amerikanske præsident at komme igennem med noget rigtig effektfuldt. Det må tiden vise, men der er stor usikkerhed om det lige nu.