Langers Skarpe Aktietips: Udlandet køber op i danske aktier

Udlandet har ændret holdning til danske aktier og er blevet storsælgere. Udenlandske investorer, som handler gennem børsens handelsID Anonymous, har siden foråret været store nettokøbere i de danske C20-aktier, og har været med til at trække flere af de store aktier frem. Udlandet står for langt den største andel af omsætningen på det danske aktiemarked. Overraskende er de udenlandske investorers nettokøb af danske aktier vendt på en tallerken for tre uger siden. Og det er også forklaringen på, at det danske C20 indeks faktisk har klaret sig ringe i en international sammenligning.

Siden foråret har de udenlandske investorer over en bred kam købt ind i de dan-ske C20 aktier. Undtagelserne har været Novo Nordisk og Pandora. Andre aktier som eksempelvis A.P. Møller-Mærsk, Vestas og Genmab er blevet storindkøbt af de udenlandske investorer for milliarder. De udenlandske investorers nettokøb toppede over de seneste tre måned for to uger siden. Nettokøbet løb op i 3,1 mia. kr. Men siden har udlandet solgt ud for hele to mia. kr. Så 2/3-dele af nettokøbet siden starten af maj 2017 er nu solgt tilbage.

Påfaldende er det også, at udlandet gennem en længere periode har været rigtig glade for blandt andet A.P. Møller-Mærsk, Vestas og Genmab. Men denne inte-resse er på det seneste kølnet ganske meget af. De udenlandske investorer har nettosolgt Vestas aktier for 600 mio. kr. den seneste uge. Der er også vigende in-teresse for A.P. Møller-Mærsk og Genmab. Efter regnskabet er der fornyet uden-landsk interesse for DSV, og udlandet ser ud til at fortsætte med at købe massivt op i Jyske Bank.

Fortsætter denne tendens med udenlandsk nettosalg, er der udsigt til fortsat pres på det danske aktiemarked. I den kommende udgave af Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet) gennemgår vi, hvilke danske aktier de udenlandske inve-storer i stedet kan kaste sig over.

Dramaet om Pandora fortsætter med uformindsket styrke: Nu på tirsdag kommer smykkekoncernen Pandora med det længe ventede regnskab for 2. kvar-tal 2017. Som bekendt har Pandora i over et halvt år været under angreb fra fem store amerikanske shortfonde, der spekulerer i aktiefald – på grund af en tro på,

at Pandora-brandet er ved at krakelere. De har næsten fem milliarder kroner i spil, i form af aktier, der har lånt, solgt og som skal leveres tilbage på et tids-punkt. De satser selvfølgelig på, at de kan købe Pandora-aktierne tilbage billigt.

Netop derfor er det nærmest uhyggeligt spændende, hvad der sker på tirsdag. Si-den bunden i kurs 600 for nogle måneder siden er aktien steget over tyve procent til kurs 752 fredag ved lukketid, efter en stigning alene fredag på fire procent. Udenlandske investorer handlede på én dag for 1,1 mia. kr. i aktien. Men købere og sælgere gik næsten lige op. Der er altså meget stærke både købsinteresser og salgsinteresser i udlandet. Det kom også til udtryk i ugens løb, hvor en af de fem shortfonde faktisk nedbragte sin position. Faktisk hele to gange. Til gengæld øgede en anden fond sin position yderligere.

Vores bundlinje er fortsat, at det er en ekstremt risikabel affære at holde aktien hen over regnskabet. De store fonde vil med stor sikkerhed gøre alt for at finde noget, de ikke kan lide. Det kan godt være, at regnskabsresultatet lever op til analytikernes forventninger og måske endda er bedre, især på grund af solid vækst i Asien. Shortfondene vil dog især kigge på salgsudviklingen i USA, som er et stort modent marked, der tidligere har vist svaghedstegn. Shortfondene vil op-fatte udviklingen i USA som et pejlemærke for, hvad Pandora kan komme ud for senere på de mindre modne markeder.

Vi tror mest på, at shortfondene er ved at blive taget med bukserne nede. Og det kan udløse short squeeze med et kursløft på 5-10 procent. Men vi tror også, at shortfondene endnu ikke er parate til at give op, og at de vil sætte storkapitalen i arbejde for at få ”ret”, altså sænke aktiekursen.

Markedets logik er ikke længere så logisk, især ikke efter at der er kommet meget stærke kræfter ind, ud over kapitalstærke shortfonde, algoritmehandel, HFT han-del og indeksfonde. Så vi tror altså på et pænt regnskab fra Pandora.

Men det er på ingen måde garanti for stigende kurser.

Morten W. Langer