Langers Skarpe Aktietips: Pandora kan blive en kursfest

Pandora kan stå foran kæmpe kursfest: Fredag steg Pandora-aktien med 3,5%, og det var den største kursstigning for den danske smykkekoncern, siden ledelsen kom med en melding om, at årsforventningen blev fastholdt. Pandora er over de seneste måneder blev sat så meget ned i kurs, at aktien målt på fundamentale nøgletal nu er meget billig.

Aktien er blevet sat ned af to grunde:

For det første har især udenlandske finanshuse sat spørgsmålstegn ved, om Pandora er et kortsigtet modefænomen, hvor den langsigtede vækst case nu er under svækkelse. Frygten er, at svagere konstateret salg i USA vil være en forløber for samme tendens andre steder, eksempelvis når de nuværende vækstmarkeder bliver mere modne og mættede med butikker. Vi mener, at den konklusion er forhastet, og at Pandora står foran mange års vækst på nye markeder som Kina, Indien og Sydamerika. Det vil langt overskygge, at det amerikanske marked måske bremser op for væksten i salget af Pandorasmykker.

For det andet har internationale spekulationsfonde solgt aktier i Pandora for næsten fire milliarder kroner, som fondene forinden har lånt af andre investorer. Det har naturligvis presset kursen, og deres hensigt er senere at genkøbe aktier til lavere priser, end de solgte dem til. De har altså shortet aktien. Netop i den sammenhæng er fredagens kursstigning interessant. Fordi hvis spekulationsfondene nu begynder at blive kørt over af andre investorer, som skubber Pandora kursen yderligere op, kan det udløse et egentligt short squeeze. Det handler om, at shortfondene kan føle sig tvunget til at købe de Pandora-aktier tilbage, som de har lånt af andre investorer og som senere skal leveres tilbage. Stiger kursen meget, bliver deres gevinst formindsket, og en markant stigende kurs i Pandora kan endda gøre deres spekulationsgevinst negativ. Det er absolut værd at holde øje med kursudviklingen de kommende dage og uger, for der kan meget vel ligge 20-30% i gevinst lige forude. Og vi vil påstå, at tabsmulighederne på det aktuelle kursniveau er relativt små, fordi den fundamentale værdiansættelse på 3-6 måneders sigt er meget attraktiv.

Styrende amerikanske aktier på vej mod rekord igen? Efter at aktiemarkedet onsdag blev sendt brat nedad, kom det stærkt igen torsdag og fredag. Nedturen blev igangsat af meldinger om en mulig rigsretssag mod den amerikanske præsident. Men vi ser det som en ren undskyldning for, at investorerne kunne sælge ud: De ved godt, at aktiemarkedet er pustet op som en udspændt boble, men de mangler begrundelser for at sælge. Begrundelsen var dog ikke særlig god, da begge kamre er domineret af Trumps republikanske partifæller. Det ses derfor ikke som realistisk, at de vil gå efter hans hoved. Vores konklusion er, at aktierne blev sat ned på grund af stigende nervøsitet for, at USA’s økonomi er på vej mod en ny recession. Vores bundlinje er, at aktieeuforien snart ebber ud. Især den historiske top i 2400 for S&P Future bliver en hård nød at knække.

Vi hælder mest til test af toppen, måske lidt over, og derefter en ny nedtur: Fredag fik aktiemarkederne endnu et nyt spark opad, da FED medlem Bullard igen–igen luftede tanken om at den amerikanske centralbank kan overveje at pumpe likviditet i marked via en ny QE, altså fornyede obligationsopkøb. Det gav ny næring til aktierne, selvom markedsopfattelsen ellers er én til to renteforhøjelser mere i år, og i hvert fald ikke mere QE. Men det styrker alligevel opfattelsen af, at centralbankerne ikke vil tillade, at aktiemarkederne falder tilbage, fordi det kan udløse en selvforstærkende nedtur, som kan blive ødelæggende for økonomierne. Med andre ord kan man sige, at vi måske kan se frem til fortsat planøkonomisk styrede aktiemarkeder, hvor aktierne aldrig får lov til at falde, og hvor markedsmekanismerne er sat helt ud af spillet. Hvordan man på den lange bane får afviklet en så ekstremt usund situation, er svært at sige. Vores bud er, at det næppe kan ske uden et ordentligt brag. At det mange gange større obligationsmarked ser helt anderledes negativt på situationen, vidner de faldende obligationsrenter om. Obligationsmarkedet er for stort til, at centralbankerne kan styre det på samme måde.

Ny optimisme på aktiemarkederne ekstremt skrøbelig: Når vi også tror, at den nye optimisme på aktiemarkedet er ekstremt skrøbelig, er det ikke mindst fordi fremgangen bliver trukket af stadig færre aktier. De store amerikanske teknologiaktier står bag næsten halvdelen af aktiemarkedets samlede fremgang i år. Det vigtige halvlederindeks (sox) fortsætter frem, selvom forventningen til Trumpnomics og et selvbærende opsving er væk. Kun godt halvdelen af de amerikanske S&P 500 aktier ligger i dag over 50 dages glidende gennemsnit, og den anden halvdel er altså i en mellemlangsigtet nedtrend. Det vidner heller ikke om en sund og solid platform for fortsatte kursstigninger.

