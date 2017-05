Langers Skarpe Aktietips: Efter fransk euforirally - hvad nu?

For det første kom der et lettelsens suk fra de finansielle markeder, da Emmanuel Macron ved det franske præsidentvalg præsterede nogenlunde som meningsmålingerne. Altså, at der ikke denne gang kom et chokresultat med Marine Le Pen som storvinder. Markedet er nu overbevist om, at Le Pen ikke bliver den næste franske præsident. Dermed synes risikoen for en fransk folkeafstemning om udmeldelse af Euroland ikke er at være på dagsordenen. Og frem for alt synes der ikke at være opbakning til exitvejen i befolkningen. Altså står EU ikke foran endnu en dramatisk udmelding. Det har givet en parallelforskydning opad for aktiemarkederne, og også løftet obligationsrenterne en smule.

Bedre end forventede amerikanske regnskaber for 1. kvartal:

For det andet har de amerikanske S&P 500-selskaber de seneste uger præsteret bedre end ventet. Efter 288 af de 500 selskaber nu har aflagt regnskab for Q1, er resultatet, at 77 procent af selskaberne har overrasket positivt i forhold til analytikernes forventninger. Det er noget højere end det historiske gennemsnit for positive overraskelser. De amerikanske selskaber handles nu til knap 18 gange det forventede overskud i 2017. Mens analytikerne over de seneste kvartaler har nedjusteret deres Q1 estimater, er der på det seneste sket opjusteringer, især inden for health care, industri, teknologi og materialer, altså ret bredt funderet. Til gengæld har der også været en del nedjusteringer af Q2 resultaterne, så analytikerne samlet set forventer lavere overskudsvækst nu end de gjorde 1. april og 1. januar.

Til gengæld storskuffer de europæiske selskaber:

Efter regnskaber fra 35 af de 600 selskaber i Stoxx 600 indeks, (som indeholder de danske C20 selskaber) har udviklingen været skuffende. I forhold til 1. kvartal 2016 er overskuddene i gennemsnit steget 5,5 procent, og renset for energiselskaberne (som trækkes frem af de højere oliepriser) er overskudsvæksten kun 1,4 procent. Selvom de første danske C20 selskaber (Danske Bank og Novozymes) har klaret sig godt, er det altså ikke det generelle billede. Tilbage i starten af februar forventede analytikerne en samlet overskudsvækst på hele 17 procent i første kvartal. Siden er det gået ned ad bakke. Især selskaber inden for industri og teknologi er nedjusteret kraftigt, og i mindre grad health care og finans. Den negative udvikling smitter også af på analytikernes forventninger til 2. kvartal, som også er begyndt at blive nedjusteret, men endnu kun i et moderat tempo.

Forude venter en meget usikker økonomisk udvikling: Den svage udvikling i de europæiske selskaber passer slet ikke sammen med, at europæisk økonomi skulle være inde i et økonomisk opsving. De økonomiske nøgletal har været moderat positive i kvartalet, men der er stadig flere signaler på en kommende økonomisk opbremsning. Fredag kom Q1 data for det amerikanske bnp, som landende på kun 0,7 procent. De tyske IFO-indikator for forventninger dykker nu også nedad. Begge dele peger i retning af et svagere Q2.

Til gengæld vil svagere nøgletal måske udskyde renteforhøjelser:

Den amerikanske obligationsrente har allerede et stykke tid været på vej nedad. Obligationsmarkedet, som er en mere pålidelig økonomisk indikator end aktiemarkedet, har den seneste måned kørt nedad, afbrudt af et skvulp fra det franske præsidentvalg. Vi ser stor sandsynlighed for, at obligationsrenterne falder yderligere, og det vil muligvis få både den amerikanske og europæiske centralbank fra at snakke ligeså meget om renteforhøjelser. Ændres forventningerne her, vil det kunne give aktierne et nyt løft, fordi pengepolitiske stramninger er gift for aktiemarkederne. På den anden side er det også en grim cocktail, hvis den korte rente sættes op, mens den generelle økonomi bremser.

Hold øje med sektorrotationen, som er et vigtigt signal:

Efter det franske valgresultat fik de konjunkturfølsomme teknologiaktier et gevaldigt løft, efter forud at være sat ganske meget ned. Lige nu ligger det vigtige amerikanske halvlederindeks (sox) på mellemhånd, hvor det er svært at sige noget om retningen. Efter en rigtig god uge for teknologiaktierne fik de et hug nedad fredag. Det samme gjorde de konjunkturfølsomme transportaktier. Og obligationsrenten faldt igen. Og hvis det fortsætter, vil bankaktierne igen komme under pres. Vi er dog lige nu i en situation, hvor markedet virker meget uafklaret. Et vigtigt pejlemærke er, om markedet kan bryde solidt op gennem 2380-2385 for S&P future, hvilket sandsynligvis vil udløse et nyt aktierally. Alternativt kan vi står ved et langsigtet toppunkt.

