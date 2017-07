Langers skarpe aktietips: Årets mest dramatiske aktieuge?

Nu igen - ulven kommer. Hvad er anderledes denne gang? Vi har længe advaret om, at de fundamentale forudsætninger for en større aktienedtur var opfyldt. Men vi har også skrevet mange gange, at en langsigtet topformation på aktiemarkederne bliver dannet over flere måneder. Så man behøver normalt ikke at frygte, at aktiemarkederne i en meget stærk stigende trend lige pludselig vender om og kører lige så hurtigt ned.

Det, vi har set de seneste måneder, er faktisk et klassisk topmønster, som stille og roligt er begyndt at tabe styrke, og hvor de mere risikobetonede sektorer begynder at falde tilbage på grund af øget nervøsitet. For nylig skrev vi på denne plads en analyse under overskriften ”Var det IT-boblen, der sprang?”, og siden da er de store amerikanske teknologiaktier næsten faldet ti procent. Siden har nervøsitet spredt sig til andre sektorer. Og bålet har på det seneste fået mere benzin af den europæiske og amerikanske centralbank, som nu signalerer, at de vil begynde at rulle de pengepolitiske stimulanser fra finanskrisen tilbage.

Her er to vigtige pejlemærker, man som aktieinvestor skal holde øje med: I en situation, som vi er i nu, kommer de vigtigste signaler fra aktiemarkedet selv. Altså, hvad fortæller udviklingen på aktiemarkedet os? Helt overordnet er det vigtigt at holde øje med de overordnede aktieindeks, og hvordan de bevæger sig i forhold til de vigtigste pejlemærker, som hos mange investorer udløser såkaldte salgssignaler eller købssignaler. Et signal, rigtig mange investorer holder øje med, er dannelsen af langsigtede topmønstre på aktiemarkedet. Eller sagt med andre ord: Nogle pejlemærker har meget stor betydning for investorerne, hvis de bliver brudt nedad. Og det er netop lige dér, vi er ved at være.

To internationale aktieindeks er særligt vigtige for danske investorer, nemlig det tyske DAX indeks, og det amerikanske S&P 500 indeks. De styrer nemlig også retningen på danske aktier.

Hvis det tyske DAX indeks falder under 12.400 på en dagslukkekurs, og hvis det ikke formår at kæmpe sig hurtigt tilbage, vil investorerne opfattet det som dannelsen af et topmønster, der varsler flere kursfald forude. Fredag aften lukkede DAX Future kontrakten lige under 12.400.

Hvis den amerikanske S&P Future samtidig falder gennem pejlemærket i 2.400, er der ligeledes dannet et topmønster på det amerikanske aktiemarked. Det er samtidig oplægget til den perfekte storm. Torsdag aften blev 2.400 lige præcist testet, hvorefter ”køb-på-tilbagefald” køberne kom tilbage og løftede dette indeks til en lukkekurs i 2.423 fredag aften.

Konklusionen er lige nu, at der ikke er nogen klar konklusion. Altså vi kan stå nogle dage og danse rundt om de to vigtige pejlemærker, før der kommer en afklaring om markedet skal op eller ned. Kommer der en positiv bevægelse, er det sandsynligvis et spørgsmål om tid, før der kommer en ny test af de vigtige støtte niveauer.

Hvad kan få aktiemarkederne til at tage en ny kraftig optur? Som tingene ser ud lige nu – alt andet lige - er der et massivt underliggende negativt pres på aktiemarkederne, på grund af mange forhold, men især opbremsning i centralbankstimulanser, øgede korte renter, svagere makroøkonomiske konjunkturer, vigende overskud i de børsnoterede selskaber og tårnhøje værdiansættelser på aktiemarkederne.

Vi har før set, at tingene kan vende på en tallerken, og det kan ske igen:

1) For det første kan en succesfuld vedtagelse af Trumps skattelettelser give ny optimisme.

2) For det andet kan den amerikanske centralbank afblæse de forvenrede renteforhøjelser og signalere nye QE obligationsopkøb, hvilket også vil booste aktiemarkedet.

3) For det tredje kan de makroøkonomiske indikatorer pludselig vende fra det negative til det positive. Også det vil give ny optimisme. Men før nogle af disse forhold indtræffer, er der meget usikre tider forude.

4) For det fjerde har vi set flere ryk nedad, især i amerikanske teknologiaktier, hvor styrken i kursfaldet nærmest har lignet panikudsalg. Det fortsatte torsdag, og det ledende halvlederindeks (sox) ligger nu næsten ti procent under toppen for nogle uger siden.

