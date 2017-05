Langers skarpe aktietips: Aktierne står foran et rally

De seneste uger har været opsigtsvækkende for udviklingen på aktiemarkedet. De styrende internationale aktiemarkeder, det tyske DAX-indeks og også det amerikanske S&P 500-indeks, signalerer nu klart aktierally forude. De europæiske aktier er de seneste uger kørt stærkt frem, og i fredags kom det afgørende købssignal fra det toneangivende amerikanske indeks. Stemningen indikerer, at markedsdeltagerne nu kaster al forsigtighed over bord. Det bedste argument for at købe aktier er fortsat, at der ikke er mange andre steder at placere pengene, og at der er enorme mængder overskydende likviditet, der skal placeres.

Aktiemarkedet leder hele tiden efter nye gode historier

Det interessante bag den positive udvikling er, at aktiemarkedet ignorerer alle negative historier, og kun fokuserer på de positive historier. Eksempelvis steg aktiemarkedet markant i månederne efter Trumps valg i starten af november sidste år. Det skete i forventning om markant stærkere økonomisk vækst i USA med afsmitning på andre regioner, herunder Europa. I dag er situationen, at USA var tæt på stagnation, altså nulvækst, i 1. kvartal, og det bliver antageligt ikke meget bedre i 2. kvartal. I hvert fald peger Citigroups Economic Surprise indeks nu markant nedad. Det betyder, at økonomernes forventninger til den økonomiske udvikling bliver skuffede. Man kan altså sige, at hele grundlaget for aktieopturen i november til februar alligevel ikke holdt vand. Men det har altså ikke sendt aktierne retur. Så vores konklusion er, at den stemningsdrevne aktieoptur stort set kun er drevet af mangel på alternativer, og bundlinjen er også at værdiansættelserne fortsætter med at stige og stige.

Men hvor lang tid kan det så fortsætte opad?

Når aktiemarkederne bevæger sig over i den tilstand vi har set de seneste uger, hvor al forsigtighed kastes overbord, og investorerne begynder at købe ind med arme og ben, så kan fremgangen uden tvivl fortsætte længe endnu. Det går tydeligvis op for flere og flere private investorer, at man nu skal være med på aktiemarkedet, fordi det blæser derud af. Det kan føre aktierne endnu højere op, men det er også en situation vi før har set, lige før en aktieboble brast med efterfølgende store kursfald. Hvor lang tid kan det fortsætte: vores bud er, at det kan fortsætte op mod et halvt år endnu. Det kan også stoppe i morgen, hvis markedet besinder sig og erkender, at den globale økonomi er på vej mod en ny opbremsning. Men der er vi altså sikkert ikke lige nu.

Pæne Q1-regnskaber har givet ny luft til optimisterne

Med til at genskabe den meget positive stemning har uden tvivl været ganske pæne regnskaber for 1. kvartal. Regnskaberne fra de europæiske Stoxx 600 selskaber startede regnskabssæsonen nogle afdæmpet, men der er efterfølgende kommet ganske solide regnskaber. Der er ikke tale om en overvældende positiv historie, men det ser ud til at blive bedre end ventet. Og det er en god historie for de europæiske aktier. Tilsvarende har vi set flere danske selskaber overraske positivt, hvilket også har trukket flere pænt fremad, blandt andre Novo, TDC, GN Store Nord og Novozymes. Optimismen er dog ikke større end, at analytikerne har fortsat med at nedjustere deres overskudsforventninger til Stoxx 600-selskabernes overskud i 2. kvartal. Så der er ikke grund til at tro, at tingene vokser ind i himlen på den konto.

En anden positiv drivkraft kan være, at centralbankerne alligevel ikke vil løfte renterne

De svagere økonomiske nøgletal for USA kan meget vel skabe øgede forventninger om, at Fed vil holde igen med de varslede renteforhøjelser. Markedet forventer to renteforhøjelser i år, og hvis de kommer, kan det blive opfattet meget negativt af markedet. Men mange satser tilsyneladende på, at Fed vil besinde sig – som så mange gange tidligere – og afvente bedre tider. Feds dilemma er dog, at det amerikanske arbejdsmarked begynder at stramme til, trods vigende økonomisk vækst. Og det betyder, at centralbanken ret beset er nødt til at skrue ned for blusset. Modsat vil en situation med stigende overskud i erhvervslivet og fortsat historisk lave renter blive betragtet som en goldilock situation for aktiemarkedet.

Er der slet ingen modhager i aktiemarkedets egne signaler?

Hvis man kigger ned under overfladen er der faktisk et par ting, som bør udløse lidt forsigtighed. For det første er andelen af amerikanske S&P 500-aktier, som ligger over 50 dages glidende gennemsnit, fortsat faldende. Det betyder, at den generelle aktiefremgang trækkes af stadig færre store aktier. Det betyder også, at der for en bred gruppe af aktier er tilbageholdenhed. For det andet har aktiemarkederne siden november i høj grad været trukket frem af de konjunkturfølsomme teknologiaktier. Men det er stoppet nu. Det vigtige amerikanske halvlederindeks (sox) har den seneste måned ikke haft mere energi i sig, og det er et vigtigt signal at holde øje med.