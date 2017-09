Langers Skarpe Aktietips: Aktier rammes af usikkerhed omkring Trump

Aktier sættes ned af fornyet usikkerhed om Trump:

Den amerikanske præsident er nu så meget ude i tovene både udenrigspolitisk og indenrigspolitisk, at der tales åbent om risikoen for, at han starter en krig for at vende amerikanernes opmærksomhed væk fra problemerne. Bekymringen er senest blevet luftet i det anerkendte Financial Times, og det kan udmærket være opfattelsen af øgede geopolitiske risici, der på det seneste har sendt især de amerikanske aktier markant ned.

Det er umiddelbart vanskeligt at pege på konkrete begivenheder, der har udløst kursfaldet. En udløsende faktor kan derfor være Trumps stadig mere utilregnelige opførsel og udtalelser. Ellers er grundlaget for nogenlunde stabile aktiemarkeder faktisk fortsat til stede, hvis man naturligvis ser bort fra den under-liggende boble som ligger og simrer. Boblen på aktiemarkedet og især på markedet for europæiske junk bond obligationer kan briste når som helst. Men det vil være mest oplagt, hvis der er konkret begivenhed, en trigger, som får det hele til at vælte. Denne trigger synes ikke at være åbenlys lige nu.

Vækstbilledet i Europa, USA og Kina ser for tiden fornuftigt ud:

Selvom momentum er ved at gå ud af den europæiske vækst, hvis man skal tro Citigroups Economic Surprise indeks, så er der stadig godt gang i maskinerne. USA er efter en kortere afmatningsperiode ved at komme op i gear igen, og det samme synes at ske i Kina. Blandt andet kobberpriser fortsætter mod nye højder, og det plejer at være en god indikator for de underliggende solide vækstforventninger.

Markedet frygter ikke længere stramninger fra Centralbankerne:

Den mest udbredte frygt på de finansielle markeder har været baseret på centralbankernes forventede stramning af de korte renter og især aftrapning af den europæiske centralbanks obligationsopkøb. Retorikken har dog på det seneste været afdæmpet. Markedets forventninger til den amerikanske centralbanks renteforhøjelser det næste halvandet år er meget nedtonet. Det er samtidig en af årsagerne til, at den tiårige statsobligationsrente nu er markant på vej ned igen. Rentespøgelset ser ud til at fortone sig stille og roligt, fordi markedet forventer at centralbankerne vil gå meget stille og roligt frem med tilbagerulning af de pengepolitiske stimulanser.

Asset Allocation Porteføljen 30 pct. forsikringsafdækket:

Så hvis denne historie får lov til at bide sig fast i markedet, er der god grund til at forvente pæne stigninger igen på aktiemarkedet de kommende måneder. De næste uger bør man som investor dog være forsigtig, fordi den seneste svaghed på det amerikanske aktiemarked godt kan udvikle sig til noget endnu mere negativt på den korte bane. Hvis det toneangivende S&P 500 indeks igen bryder op gennem først 2440 og dernæst 2460 er der grønt lys. Hvis dette indeks falder gennem 2400 ser vi det som oplagt at reducere aktieandelen markant. For tiden har AktieUgebrevets Asset Allocation Portefølje 30% af kapitalen i shortpapirer (Bear certifikater) for at inddæmme risikoen ved yderligere kortsigtede kursfald. Denne forsikringsdækning har vi haft nogle måneder, og det har været en god ide, da vores afkast for i år nu ligger på 19,4%, hvilket er blandt de bedste afkast for de 34 danske investeringsforeninger med danske aktier.

Urolige markedsbevægelser omkring Pandora og Vestas:

Pandora blev ved Q2 regnskabet sendt et godt stykke nedad bakke. Regnskabet levede ikke helt op til analytikernes forventninger, og der var nogle engangsposter, som ledelsen ikke havde fortalt om tidligere, der gjorde top- og bundlinje pænere end ellers. Vi tror dog, at Pandora går bedre kvartaler i møde, og at der underliggende er grundlag for solide kursstigninger baseret på regnskabsresultaterne. Men når vi holder os tilbage nu, er det fordi de fem amerikanske shortfonde, der fortsat angriber Pandora, ikke har gjort anslag til at nedbringe deres positioner. Pandora er altså fortsat under belejring, og også i denne uge har en af shortfondene øget deres position. De har altså ikke givet op. Og det giver os grund til at tro, at aktien vil blive presset yder-ligere frem mod Q3 regnskabet. Vi vil her overveje at købe aktien nogle få dage eller uger før det næste regnskab.

Også Vestas skuffede noget med det netop aflagte regnskab. Aktien dykkede kraftigt på regnskabs-dagen, efter meldinger om prispres på nye ordrer og uden den forventede opjustering. Meldingen svarer meget godt til det billede, som er kommet fra de andre store vindmølleproducenter. Vigende markeder, skærpet konkurrence og pres på salgspriserne. Bemærk også at Gamesa Siemens forleden udmeldte fy-ring af 600 ansatte på en af koncernens vingefabrikker. Vi tror, at Vestas måske kan holde stand en tid endnu på grund af et 4,5 mia. kr. stort nyt tilbagekøbsprogram. Det vil helt klart stive aktien af, men vi tror desværre, at det er et spørgsmål om tid, før aktien vil bukke under for realiteterne. Morten W. Langer

