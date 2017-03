Langers Skarpe Aktietips: Det ligner stadig en aktietop

Mange dygtige aktiestrateger fra de store banker mener, at det er helt på sin plads, at aktiemarkederne stiger og stiger. Sådan siger de i hvert fald i avisen og til TV. Det kunne være interessant at høre, hvad de siger til deres professionelle investorkunder. Vi tror, at de siger noget helt andet.

Rigtigt er det, at de ledende økonomiske indikatorer for de store økonomier i USA, Europa og Kina peger klart opad. Der er bare et stort problem. Mens de ”bløde data,” der er baseret på målinger af tilliden i erhvervslivet og blandt forbrugerne, peger direkte op i loftet, så viser de ”hårde” faktuelle makrodata et langt mere afdæmpet billede. Forskellen mellem de "bløde" og de "hårde" data er de seneste måneder steget til nye rekorder.

Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at de hårde data ”følger efter” de gode bløde data. Men det kan også være, at de positive bløde data er baseret på det, investorfolket kalder ”Animal Spirits”, altså et rent stemningsbaseret marked, som drives af ”historier” eksempelvis et hype fra aktiestrategerne, eller Trumps lovende skattelettelser i USA.

Vi har på det seneste set endnu et minirally, hvilket er en naturlig konsekvens af, at alle tror at aktierne kun kan bevæge sig én vej. Men det er tankevækkende, at det lige netop er de defensive (forsigtige) brancher som klarer sig relativt bedst. De seneste to uger har stabile forbrugsvarer, forsyning og health care således klaret sig bedst. De ledende sektorer under de første faser i de seneste måneders rally, nemlig teknologi og industri, synes at være gået i stå. Eksempelvis synes det meget vigtige amerikanske halvlederindeks (sox.x) at tabe kræfter over de seneste 3-4 uger, og der er ikke langt til, at dette indeks går i teknisk nedtrend på MACD. Men det kan selvfølgelig godt være, fordi de samler kræfter før næste ben opad.

Bankaktierne har ellers taget en længere pause, fordi der var stærke anslag til, at obligationsrenter trak nedad igen. Denne trend er vendt den seneste uge, med en markant vending i obligationsrenten. Det har også givet bankaktierne ny luft under vingerne i denne uge. Og de større bankaktier har klaret sig rigtigt godt den seneste uge. Vi forventer obligationsrenterne fortsat vil køre opad, og det vil trække bankaktierne med op. Vi ser derfor banker som nogle af de bedste investeringer de kommende måneder.

Vores vurdering er, at vi fortsat nærmer os slutspillet på aktiemarkederne. Vi kan ikke udelukke, at der pludselig kommer ny stærk overskudsfremgang i selskaberne, så de tårnhøje værdiansættelser kommer lidt mere ned på jorden. Men det er bare ikke det billede vi ser endnu. Værdiansættelserne er fortsat historisk høje, og det bliver ikke mindre tydeligt med højere obligationsrenter. I AktieUgebrevet vil vi fremover begynde at fokusere langt mere på mulighederne i ETF’er. Det er en ny investeringsmulighed, hvor omkostningerne på alle måder er markant lavere end i de danske banker, herunder i deres investeringsforeninger. Vi vil blot her give et forenklet eksempel på de lavere omkostninger i ETF’er.

