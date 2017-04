Investeringsforeninger rydder en smule op i gebyrkaos

En EU-regel gør, at det er lovligt for investeringsforeninger ikke at oplyse dig om alle de gebyrer, du betaler til en investeringsforening, og derfor vil branchen nu skrue op for transparensen. Det skriver finans.dk.

Lovligt at hemmeligholde omkostninger til underfonde

I det konkrete tilfælde er der tale om såkaldte funds-of-funds, hvor du kan købe en investeringsfond, som investerer dine penge videre i andre fonde.

Det er i dag lovmæssigt i orden at skjule gebyrudgifterne til disse andre fonde -underfonde - så længe de maksimalt udgør 20 pct. af porteføljen af en hovedfond, du har købt.

Dermed har en fond f.eks. kunne placere 19 pct. af dine penge i en dyr fond, uden at du ville blive orienteret om prisen for det.

Brancheorganisation: Vi går op i transparens

Nu vil foreningernes brancheorganisation, IFB, selv sætte en stopper for, at man kan skjule gebyromkostninger til underfonde.

”Vi går op i transparens. Og derfor griber vi ind over for dette problem,” siger Anders Klinkby, direktør i IFB. til finans.dk.

”Det giver anledning til tvivl og potentiel kritik, at man kan skjule en del af omkostningerne i disse fonde. Derfor har IFB's bestyrelse vedtaget en ny branchestandard, som skal sikre, at alle omkostninger tælles med,” siger han.

Skeptisk professor

Har du investeret i fonde, kan du dermed – måske – se frem til mere transparens ift. udgifter. Dog er økonomiprofessor Carsten Tanggaard ikke overbevist.

»Det er selvfølgelig positivt, at man nu vil have alle omkostningerne regnet med, men det er velkendt, at funds-of-funds giver et ekstra lag af kompleksitet i forhold til at opgøre alle omkostninger, og jeg kan godt være bekymret for, om man får det hele med,« siger han til finans.dk.

Der har været megen kritik af de uigennemskuelige udgifter for investering i fonde, men transparens er fremtiden, siger Anders Klinkby:

»Jeg vil sige, at vi er meget tæt på at være der, hvor vi gerne vil være i forhold til transparens. Der har været meget kritik af investeringsforeningerne over årene, og dette er udtryk for, at branchen flytter sig og tager kritikken seriøst,« siger Anders Klinkby.

Aktive investeringsforeninger udfordret af ny teknologi

De aktive investeringsforeninger bliver i disse år og i særdeles fremover udfordret på prisen. Ny teknologi gør, at der skyder mange alternativer op til investeringsfondene.

