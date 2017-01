Investeringsekspert: Hold øje med Trumps finanspolitik

Ifølge Danske Bank stiger en typisk dansk families rådighedsbeløb i år med 436 kr. med om måneden, og der er i disse tider generelt lysere prognoser for dansk økonomi, end der har været længe.

”Der er overraskende gode tal i både Danmark og Europa. Der er et godt momentum, og det gælder også i USA,” siger aktiestrateg hos Formuepleje, Otto Friedrichsen.

”Men det er ikke noget nyt. Kurven har været positiv siden sommerferien, men er måske nok accelereret på den korte bane,” siger han.

Forvandles Trump til en hvid svane?

Men betyder det så, at du som privatinvestor kan have tiltro til stigende aktiekurser i den kommende tid?

Ifølge Otto Friedrichsen er chancerne størst, hvis Donald Trump folder sine vinger ud og får held med at gennemføre en ekspansiv finanspolitik i USA.

”USA’s økonomiske udvikling har stor indflydelse på den danske,” siger Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg hos Formuepleje.

”Som privatinvestor bør du derfor holde øje med, om Donald Trump går fra at være en grim ælling til en smuk svane,” siger han.

Lav skat og ekspansiv finanspolitik

Den kommende amerikanske præsident har bebudet, at han vil føre en ekspansiv finanspolitik, hvor offentlige midler postes ind i økonomien for at skabe rul i økonomien.

Præsidenten in spe ønsker at sænke både virksomheds- og personbeskatning, og det er noget, som sætter gang i forbruget.

”Konsekvenserne af stigende renter på den forventede indtjening i fremtiden kan til gengæld vise sig at være negative for dig som investor,” siger Otto Friedrichsen.

”Dit afkast afhænger derfor af, om du er i stand til at maksimere forholdet mellem lempelig finanspolitik og stigende renter.”

”Så længe virksomhedernes indtjening øges mere end den negative effekt af renterne, vægter det positive tungest.”

Med et republikansk flertal i kongressen, vurderer Otto Friedrichsen, at Trump har gode muligheder for at få noget af sin politik igennem,” siger Otto Friedrichsen.

Donald Trump forventes at fremlægge sit budgetforslag i slutningen af februar.