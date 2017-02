Investér i vin: Når udbuddet falder kommer det store afkast

Det er knap så folkeligt at købe dyre champagner og bourgogne-vine som at kaste kapital efter vindmølleaktier.

Men i bund og grund handler det for de fleste investorer også mere om afkast end om folkelighed – så måske skal du tage et kig på denne investeringsform.

”Der er penge i det”

”God vin stiger i pris over tid, og under de rette omstændigheder kan det være en god investering,” siger Anders Børsen, direktør i Rare Wine Invest.

Fra 1993-2013 lå det årlige afkast på en bred portefølje af gode investeringsvine på 13,62 pct. – mere end det dobbelte af S&P 500-indexets benchmark i samme periode. Det skriver det amerikanske erhvervsmagasin, Forbes.

”At investere i vin er som at investere i obligationer”

Men det tager altså noget tid, inden dine vine stiger til en god salgspris.

”Grundlæggende tøffer det af sted. En bred portefølje af vine stiger i værdi uden de store udsving og opfører sig langt mere som en obligation end en aktie,” siger Anders Børsen.

Rare Wine Invest satser udelukkende på to typer vine i deres portefølje: Champagne og Bourgogne.

”Champagne bliver i høj grad drukket og bliver kun sjældent gemt. Efter 7-10 år er udbuddet derfor faldet, og hvis efterspørgslen stadig er høj, stiger prisen, og så får du et afkast,” siger Anders Børsen.

”Bourgogne er vin-nørderi. Den er fyldt med nuancer, og du bliver aldrig træt af at drikke bourgogne. Når det kombineres med en begrænset produktion, vil prisen altid stige på den,” siger han.

Prisen starter ved 500 kr. pr flaske

Mens Rare Wine Invest kun satser på eksklusive vine, kan der ifølge Anders Børsen også godt være forretning i at satse på mindre dyre dråber.

”En grundlæggende præmis for vininvestering er holdbarhed og dertil kommer at den skal have potentialet til at blive bedre med tiden," siger han.

Ifølge Anders Børsen vil det sige flasker, der starter ved 500 kr. pr flaske.