Investér i luksusmærker

Det kan godt være, at rige mennesker med hang til luksus rammes hårdt på pengepungen, når konjunkturerne styrter mod bunden, som det skete for 10 år siden – og som vi stadig oplever efterdønningerne af.

Men de rige er fortsat rige og har råd til at efterspørge luksusmærker.

Luksus vil altid være eftertragtet

”Der er en tendens til, at high end-varemærker over en lang periode vil være eftertragtet, fordi vi som forbrugere forbinder noget lækkert, noget luksuriøst med de her mærker,” siger Per Hansen, aktieanalytiker.

Normalt siger man, at cykliske aktier er konjunkturfølsomme, fordi forbrugerne skruer op og ned for ekstra forbrug, alt efter om vi er i op- eller nedgangstider.

”Konjunkturfølsomhed kan tage toppen af væksten, men er du i niveauet over et mærke som Burberry (Eksklusivt tøjmærke, red.) er det nok ikke konjunkturudsving, der vil forårsage et kursfald. Køberne af luksusmærker har stadig mange penge, og derfor er de allerdyreste mærker mindre konjunkturfølsomme,” siger Per Hansen.

Holder værdien og har signalværdi

Der er ifølge Per Hansen to grunde til, at efterspørgslen på luksus altid vil gøre sig gældende.

”Ud fra et investeringsmæssigt synspunkt holder de dels værdien længe, f.eks. på grund af et unikt design. Desuden vil vi mennesker gerne vise omverdenen, at vi har noget lækkert, og derfor giver vi gladeligt 500 kr. ekstra, for at der står et varemærke på vores tøj,” siger ham.

På kort sigt kan alt ske

Per Hansen vil dog ikke udstikke nogen garantier for, at luksusmærkerne ikke kan falde tilbage om ganske kort tid.

”På kort sigt kan alt ske. Ingen ved, hvad der sker. Under finanskrisen blev der skruet ned for lysten til luksus, og det er nok en meget fornuftig reaktion.

”Det andet er, at moden skifter. Måske misser mærkerne en kollektion. Men på lang sigt vil forbrugerne altid have varemærker,” siger han.