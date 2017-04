2017-04-03T10:17:59Z

2017-04-03

Investér i grøn mælk og få fast renteafkast Fødevaregiganten Coop tilbyder nu sine 1,7 mio. medlemmer at få en fast rente på 3-4 pct. for at låne penge til bæredygtig fødevareproduktion. Du kan også donere beløb helt ned til 100 kr. og få gaver, vareprøver eller andet retur.