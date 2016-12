Fordele og ulemper ved ETF'ere

Den første ETF kom til verden i USA i 1993. Siden da har ETF’ere udviklet sig til at blive en populær spiller i investeringsverdenen i landet ”over there”.

I Danmark går det dog lidt sløvere med populariteten, på trods af de pæne ord ETF’ere får med på vejen af mange professionelle investorer. F.eks. skriver Nordnet på sin hjemmeside om den potentielt lave risiko, du som investor kan få med ETF'ere i porteføljen.

"Generelt set er det mindre risikabelt at investere i en ETF end i en aktie, fordi du med ETF'en får risikospredning," skriver Nordnet, men understreger, at du også kan gå mere risikofyldt til værks, hvis du er på jagt efter højere afkast.

"Der findes også ETF'er med gearing. Noget som øger din risiko," skriver Nordnet.

Målet er at ramme et indeksgennemsnit

En ETF, exchange-traded fund, er en investeringsfond. Du bliver som investor en del af en stor pulje af investorer, der investerer i f.eks. aktier og obligationer.

Modsat de fleste investeringsforeninger, er en ETF en passiv fond, som følger et indeks. Til forskel fra en aktiv investeringsforening, hvor analytikere forsøger at slå markedet ved at være på forkant med det, er det anderledes med en ETF. Her er fokus på at ramme gennemsnittet af markedet.

For dig som investor betyder det konkret, at omkostningerne bliver holdt nede på et minimum, fordi der ikke skal sidde en investeringsrådgiver og overvåge dine investeringer. Omvendt rammer din formueplejeforvalter heller ikke den næste guldaktie, der sender din formue mod skyerne i løbet af kort tid.

Vær opmærksom på, at en ETF beskattes som en udenlandsk investeringsforening, dvs. at du lagerbeskattes.

Nogle fordele ved at investere i ETF:

Billigere for dig end at købe aktiv investering gennem foreninger.

Mulighed for mindre risiko, da målet ikke er at slå markedet, men at ramme dets gennemsnit. Til gengæld kan du godt sammensætte din portefølje med risikobetonede ETF'ere på usikre markeder.

Du kan investere i mange indekser og på markeder, som du normalt er afskåret fra som privat investor.

Nogle ulemper ved at investere i ETF: