”Der er aldrig blevet udloddet flere penge i udbytte end lige nu,” siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

”Vi har derfor masser af spændende udbytteaktier i Danmark lige nu,” siger han.

Lav investeringslyst giver højere udbytter

”Virksomhederne får ikke noget ud af at ophobe kapital på balancen, og derfor sender de i stedet for noget af deres overskudskapital retur til investorerne,” siger han.

Det er den lave rente og den relativt lille investeringslyst, det medfører, som er medårsag til det stigende antal udbytteaktier.

”Fra et lidt dystert perspektiv kan man sige, at den lave vækst i verdensøkonomien betyder, at der ikke er behov for at investere i nye produktionsapparater – så selskaberne har ikke bedre ting at bruge pengene til end at udbetale mere i udbytte,” siger Jacob Pedersen.

Skaber positiv signalværdi

Men derudover handler det også om at sende nogle signaler til investorerne.

”Når man udbetaler udbytte til sine aktionærer, sender det et signal om, at har en grundlæggende tillid til, at man kan tjene penge nok i selskabet til at have råd til udbetalingerne,” siger han.

Disse C20-aktier har alle betalt mere end 3 pct. i udbytte inden for det seneste år:

Tryg

Nordea

Pandora

Danske Bank

Novo Nordisk

ISS