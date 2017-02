Genmab er verdens bedste aktie

Genmab lå i 2012 og rodede rundt med en kurs omkring de 40. Dags dato koster den samme aktie 1400 kr.

Amerikanske Factset har analyseret udviklingen i aktiekurser fra alle kontinenter – over fem år - og konklusionen er ret tydelig: Genmab er ikke bare Danmarks eller Europas bedste aktie – den er Verdens bedste. Det skriver finans.dk.

I analyseperioden steg kursen med 3096 pct., og det vil altså sige, at hvis du købte for 10.000 kr. Genmab i 2012 og har beholdt dem, kan du nu sælge dem for mere end 300.000 kr.

Se kontinentvinderne

Valutaforhold spiller ind, når man skal sammenligne aktiekurser på tværs af landegrænser og markeder, men det har Factset renset for og er nået frem til følgende liste over, hvilke aktier der er steget mest i de respektive kontinenter:

Nordamerika: Lendingtree, USA - 1.893 pct.

Sydamerika: Equatorial Energia, Brasilien - 240 pct.

Europa: Genmab, Danmark - 3.096 pct.

Afrika: Naspers, Sydafrika - 291 pct.

Asien: SPC Samlip, Sydkorea - 1.561 pct.

Oceanien: Domino's Pizza - 606 pct.