Forudse topcheffyring og scor gevinst

Det er hos betting-sitet Betonfinance, du kan score en gevinst på en af den slags nyheder, som kan påvirke aktiekursen kraftigt.

Netop fordi, en topcheffyring eller frivillig afgang kan påvirke kursen kraftigt, kan det sagtens være, du kan tjene flere penge på at købe aktien frem for at oddse på udskiftning på direkør-posten, men nu kan du i hvert fald vælge mellem at satse på en aktie som helhed eller blot koncentrere dig om, hvor sikkert den øverste direktør sidder i sædet på øverste etage.

Mange faktorer spiller ind

Der kan være mange grunde til ansættelse af en ny topchef – f.eks. at den nuværende er tæt på pensionsalderen, at resultaterne ikke lever op til bestyrelsens forventninger, at der er fundamental uenighed omkring den fremtidige strategi, eller at den nuværende topchef har fået et endnu mere interessant job.

Et er dog sikkert, og det er, at aktiekursen vil afspejle aktiemarkedets dom over beslutningen.

Højeste odds på ny Novo-direktør

I skrivende stund kan du få odds 73,6 på, at den helt nye Novo Nordisk-direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, er den næste topchef, der bliver fyret eller selv siger op og erstattes af en anden.

Dongs Henrik Poulsen hænger ifølge betting-sitet i den tyndeste tråd. Pengene giver kun 15 gange igen på, at han er den næste, der ryger.

Sådan fungerer CEO-spillet

Du kan spille på 30 adm. direktører på det danske og det svenske marked. Oddsene er flydende, indtil selskabet offentliggør ændringen på direktørposten.