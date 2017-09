I Penge.dks sommerserie om de største USA-aktieselskaber, hvor vi dag for dag bringer et nyt selskab og tæller opad mod de største. I dag er vi nået til SoMe-selskabet, som Mark Zuckerberg stiftede for 13 år siden.

Få virksomheder har haft en så hurtig og så dybtgående indflydelse på så mange menneskers dagligdag som Facebook. Virksomheden, der blev stiftet af Mark Zuckerberg i 2004 og som blev børsnoteret i 2012, er på enhver måde en succeshistorie. Ingen anden virksomhed har på så kort tid rundet en markedsværdi på 250 mia. dollar. Det skete 3 1/2 år efter børsnoteringen og i dag nærmer Facebooks værdi sig det dobbelte.

I løbet af sin korte levetid har Facebook opbygget en brugerbase på 2 mia. personer og er sammen med Google den foretrukne kanal for annoncering på internettet. I 2016 stammede 97 pct. af omsætningen på 27,7 mia. dollar fra reklameindtægter. Overskuddet på 10,2 mia. dollar vidner om en indtjeningsmarginal ud over det sædvanlige. Ud over den store brugerbase bygger succesen på Facebooks indsamling af data om brugernes adfærd og præferencer, der gør det muligt at målrette annoncer.

Den finansielle styrke er blevet anvendt til at opkøbe og integrere konkurrerende sociale medier som Instagram og WhatsApp. Facebook har også investeret uden for sit kerneforretningsområde. Det mest kendte eksempel er Oculus, der arbejder med virtuel virkelighed ("virtual reality" eller blot VR) og hvis teknologi anvendes i Samsungs VR tilbehør til mobiltelefoner.

Bonusinfo: Facebook er i princippet verdensomspændende, men i store lande som Kina, Japan og Rusland får Facebook baghjul af lokale konkurrenter.