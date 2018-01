Europas aktier står svagere

Europæiske aktier ved at danne langsigtet top: Anført af det toneangivende tyske aktieindeks er de europæiske aktiemarkeder de seneste uger faldet markant tilbage. Vigtige markedspsykologiske modstandspunkter er faldet et efter et, og lige nu ligner det dannelsen af en langsigtet topformation på det europæiske aktiemarked, hvor blandt andet 100 dages glidende gennemsnit er faldet.

Der er tre vigtige forklaringer på, at de europæiske aktier på det seneste har klaret sig markant ringere end eksempelvis amerikanske aktier.

For det første er euro’en de seneste måneder styrket ti procent overfor US dollar, hvilket betyder ringere konkurrenceevne for europæiske virksomheder overfor amerikanske virksomheder. Alt andet lige betyder det, at europæiske virksomheders eksport til USA og USD-relaterede lande bliver ti procent mindre i DKK regnskabet, og det rammer selvfølgelig bundlinjen. Fortsætter styrkelsen af euro kan det lægge yderligere pres på europæiske aktier.

For det andet er det nu markedets klare opfattelse, at den europæiske centralbank og Draghi til september eller oktober vil melde mere klart ud om den fremtidige pengepolitik, altså varsle stigende korte renter og nedtrapning af de månedlige obligationskøb. Altså nedtrapning af de pengepolitiske stimulanser, som efter finanskrisen har holdt hånden under aktiemarkederne og givet kunstigt lave renter. Selvom obligationsrenten lige nu er på vej ned, styret af det amerikanske marked, vil det på sigt betyde stigende obligationsrenter og især stigende finansieringsomkostninger for erhvervslivet og forbrugerne.

For det tredje er de ledende økonomiske indikatorer for europæisk økonomi begyndt at vise udmattelsestendenser fra et meget solidt niveau, som varsler fortsat pæn økonomisk vækst på op mod to procent i år. På ingen måde prangende, men alligevel ganske solidt. Der er dog udsigt til, at europæisk økonomi vil svækkes yderligere de kommende måneder, dels på grund af den styrkede US dollar, og dels fordi PMI målingerne allerede har vist vendingstendenser.

Men amerikanske aktier viser fortsat stor styrke og er tæt på historisk rekord: Historisk har europæiske aktier og amerikanske aktier bevæget sig i samme retning, anført af amerikanske aktier. Det økonomiske klima i USA er normalt med 3-6 måneders forsinkelse smittet af på europæisk økonomi, som altså med en vis forskydning har bevæget sig i samme retning. Denne gang har det været anderledes, da europæisk økonomi har bevæget sig fremad, mens USA’s økonomi tydeligvis bremser op.

På det seneste har det i markedet givet vigende tro på, at FED – den amerikanske centralbank – vil holde den tidligere udmeldte renteforhøjelsesplan, og troen er nu færre renteforhøjelser i år og næste år end tidligere. Altså fortsat pengepolitiske stimulanser til økonomien, og det har i den grad givet ny optimisme til aktiemarkedet.

Samtidig er analytikerne nu ved at indarbejde den svagere USD i deres estimater for virksomhedernes fremtidige overskud. Deres indtægter målt i US dollar vil stige i relation til deres salg i udlandet, og det vil alt andet lige løfte overskuddene. Kun en egentlig recession i USA vil ødelægge dette scenarie, og det ser vi ikke klare tegn på endnu. Alt andet lige er der altså gode grundvilkår for, at de amerikanske aktiemarkeder vil fortsætte stigningerne, som tingene ser ud lige nu.

Men hvad så med afsmitningen fra stigende USA aktier på europæiske aktier: Grundlæggende er det et ret kompliceret billede. Men vores bedste bud er, at europæiske aktier lige nu oplever en parallelforskydning nedad, som alene vil danne en ny platform for yderligere stigninger efter korrektionsperioden. Vi skal holde godt øje med udviklingen i det tyske DAX indeks og det europæiske Stoxx 600 indeks. Holder styrken i de amerikanske aktier er der grænser for, hvor meget de europæiske aktier kan falde.

Et vigtigt pejlemærke er DAX Future i 12.400, som faldt i den forgange uge med en lukkekurs fredag på 12.230. Stiger den tyske future kontrakt igen over 12.400, ser vi det som et stærkt købssignal. Men i første omgang forventer vi at det vil blive styret af de amerikanske aktier. Bekymringen er, at de amerikanske aktier ligger på et historisk højt niveau, og at værdiansættelserne er meget høje. Kommer amerikanske aktier under et generelt pres, vil det helt sikkert smitte negativt af på europæiske aktier.

Og glem ikke. Der er stadig store underliggende risici for de amerikanske aktier: Selvom der er meget positive grundvilkår for amerikanske aktier, alt andet lige, er der absolut også store risici lige under overfladen. Det er dog risici, som markedet indtil videre fuldstændig har ignoreret.

For det første er det meget påfaldende, at aktiemarkederne steg kraftigt i november og december sidste år efter valget af Trump. Det skete i forlængelse af forventede skattelettelser, bedre vilkår for erhvervslivet, liberalisering af den finansielle sektor og forventede store infrastrukturinvesteringer. Problemet er, at ingen af disse forventede drivkræfter er blevet udløst. Ikke engang en revision af Obamacare har Trump formået at samle politisk flertal for og gennemføre. Men det kan da komme endnu.

For det andet er værdiansættelsen på amerikanske aktier tårnhøje i en historisk sammenligning. Baseret på overskudsforventningerne i år handles de amerikanske aktier til 20,4 gange det forventede overskud, mens eksempelvis tyske aktier handles til 15 gange det forventede overskud. Og danske aktier til 18,4 gange overskuddet. For de amerikanske aktier skal der altså ikke meget for at rokke båden, og sende aktierne ned ad bakke.

Den kommende uge bliver faktisk meget interessant, fordi vi får en flodbølge af Q2 regnskaber fra de amerikanske selskaber. Især er de amerikanske aktier i år blevet drevet frem af de store teknologiselskaber, som ventes at blive vindere i fremtidens digitale verden. Og netop mange af disse selskaber kommer med regnskab i denne uge. Teknologiselskaberne ventes at vise en samlet overskudsvækst på 16 procent i 2. kvartal, efterfulgt af finans med 11 procent.

Vigtige danske og amerikanske selskaber i denne uge: Særlig stor opmærksomhed ventes omkring Alpabeth (Google) (mandag: eps forventning 8,24), General Motors (tirsdag, eps forventning 1,69), Facebook (onsdag, eps forventning 1,12), Amazon (torsdag, eps forventning 1,42), og Intel (torsdag, eps forventning 0,68). Herhjemme kommer der fra C20 selskaberne i denne uge ingen regnskaber. Vores bundlinje er, at stemningen på aktiemarkederne de kommende uger sættes af de aktuelle regnskaber fra de store selskaber, hvor de højprofilerede amerikanske selskaber bliver helt afgørende.

Vigtigt er både om de lever op til analytikernes aktuelle forventninger, men i ligeså høj grad, hvad de siger om deres forventninger til Q3, som jo allerede er godt i gang. Fra medio august tager nye drivkræfter over igen, og her vil fornyet fokus på centralbankernes meldinger og makroøkonomien igen spille ind med større vægt. Fortsætter opbremsningen i amerikansk økonomi kan det meget vel udløse negative forventninger til overskudsudviklingen de kommende kvartaler.

Morten W. Langer