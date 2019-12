Er gæld i et selskab skidt for de aktier jeg ejer i det?

Svar: Det er rigtigt, at aktiekurserne vil falde, hvis renten stiger. Det er selvfølgelig ikke så rart, men det er kun på kort sigt, at en højere rente er negativ for personer med stor formue. På lidt længere sigt vil en stigende rente også betyde, at den risikofrie rente er steget, og at det vil blive lettere for dig at skabe afkast på din formue.

Hvis du ønsker at spekulere i en stigende rente på aktierne, så vil en regnskabsanalyse af selskaberne vise, om gælden udgør en stor andel af balancen. Kortsigtet- og højrentegæld er det værste, men det skal altid ses op imod alternativet. At finde egenkapital i finansmarkederne kan også være dyrt, så det bedste er at vurdere det enkelte selskab op imod branchen i almindelighed. Har et selskab større gæld end gennemsnittet i branchen, så vil en rentestigning typisk ramme dem hårdere, og så skal du tage højde for dette i din strategi.

Kim Valentin