Er du investor bør du være klar til at samle billige aktier op

Hold dig parat til at samle billige aktier op:

På grund af den eskalerede geopolitiske krise mellem Nordkorea og USA de seneste uger med bekymrende hård retorik fra begge parters topledere, er aktiemarkederne blevet sendt ned ad bakke. Og det er sket med en styrke, som ikke er set i mange måneder. For især amerikanske aktier skal man dog huske på, at det toneangivende indeks kun er faldet ca. to procent fra den historiske top, så endnu er reaktionen i virkeligheden moderat.

Skal man så frygte, at hårde retorik mellem USA og Nordkoreas topleder eskalerer til egentlig udveksling af atombomber? Vi tror ikke på denne mulighed, fordi konsekvenserne simpelthen er uoverskuelige og alt for frygtindgydende. Ingen ved sine fulde fem, heller ikke Nordkoreas leder, vil gå så vidt, så vi tror mest det handler om en verbal magtkamp, hvor begge parter spiller spillet for at afskrække hinanden og andre.

Er der så stadig diplomatiske løsningsmuligheder tilbage? Alene det forhold, at Kina og Rusland er gået med til at stemme for skærpede sanktioner overfor Nordkorea i FN, afspejler, at de to andre stormagter godt ved, at de skal være med til at finde en løsning. Kina har ikke leveret varen endnu med skærpet pres overfor Nordkorea, mener USA's præsident Donald Trump, som gentagne gange har spillet det kort, der hedder handelshindringer overfor Kina. Det kort er meget stærkt, så Kina vil måske ofre Nordkorea, som så vil få det rigtig svært.

Vores bundlinje er, at det geopolitiske stresseniveau måske ikke vil lette foreløbig, men det vil heller ikke blive skærpet yderligere, gætter vi. For det er naturligvis ekstremt usikkert.

Hvad vil et uændret eller mindre geopolitisk stresseniveau så betyde for aktierne?

Vi tror faktisk, at der er gode muligheder for at aktiemarkederne snart kan gøre et solidt comeback. Makroøkonomien i både USA og Kina er i bedring, og Europa ser ud til at holde pænt momentum. Denne situation kombineret med faldende obligationsrenter på grund af lav inflation, giver faktisk supergode vilkår for aktiemarkederne, isoleret set.

Så vi tror, at der efter de seneste tilbagefald er gode muligheder for at markederne snart finder en foreløbig bund. Markedets forventning til flere amerikanske renteforhøjelser er på det seneste reduceret markant, og flertallet af markedsaktører tror faktisk ikke på flere renteforhøjelser i år. Samtidig er det meget usikkert, hvor langt ECB’s Draghi vil gå i efteråret med meldinger om kommende renteforhøjelser og tilbagerulning af de store månedlige obligationsopkøb. Og faktisk har markedet allerede indarbejdet en vis stramning i forventningerne. Så også her er en rebound mulighed.

Vi hælder mere til at øge risikoen end at reducere risikoen yderligere:

I AktieUgebrevets Asset Allocation Portefølje er vi aktuelt 30 pct. forsikringsafdækket med shortpositioner, og vi har på det seneste øget aktieandelen til 70 pct. ved køb af aktier, som efter tilbagefald ser gode ud. Blandt andet indkøbte vi i torsdags Genmab til porteføljen, idet aktien er nede på en kortsigtet skuffelse efter regnskabet for 2. kvartal. Langsigtet ser vi fortsat aktien som meget spændende.

Bankaktierne kan blive presset af vigende obligationsrenter: Modsat forventningerne hos rigtig mange markedsaktører, har obligationsrenterne på det seneste været vigende. Dels på grund af lave inflationstal, og dels på investorernes søgen mod safe heavens. Og så længe obligationsrenterne er under pres, er det ikke udsigt til at bankaktierne vil blive begunstiget i deres forretning af højere renter. Med en lidt lavere obligationsrente ser vi glimrende muligheder for at omlægge kortsigtede realkreditlån med variabel rente (eksempelvis F1, F3 og F5) til 30-årige obligationslån med fast rente.

Obligationsrenter op på sigt, overvej 30 årige realkreditlån med fast rente, men hold øje med den skjulte kursskæring ved omlægning:

Med de bedre makroøkonomiske udsigter i den globale økonomi, er det et spørgsmål om tid, før obligationsrenterne igen begynder at kravle opad. De aktuelle lave renter kan være sidste mulighed for at ramme en historisk lav obligationsrente på 30 årige lån.

Ved omlægning af realkreditlån skal man som husejer være ekstremt opmærksom på den kurs, som realkreditinstituttet giver en på de nye obligationer, som sælges. Listepriserne i flere institutter oplyser en såkaldt kursskæring på 0,25 pct., på både de obligationer man sælger og køber, Altså 0,5 pct. af eksempelvis 3 mio. kr. Det svarer til 15.000 kr. oven i de andre omkostninger. Hertil kommer den skjulte kursskæring, altså de overpriser flere institutter tager som enerådende market maker ved henholdsvis køb og salg af "deres” obligationer. Forskellen er ofte 0,6 pct. mellem købspriser og salgspriser, hvor professionelle investorer kan handle til et spænd mellem køb og salg på under 0,1 pct.

Modtag tre udgivelser af Økonomisk Ugebrev Formue gratis:

www.bitly.com/2duq7wY