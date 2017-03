Se ikke kun på danske værdipapirer, når du investerer. På engelsk kaldes det udelukkende at fokusere på indenrigsaktier for Home Bias – og det er ret udbredt.

Danmark udgør kun udgør en relativt lille del af det samlede marked for investeringer.

Køb aktier i hele verden med ETF’ere

Med ETF’ere kan du relativt nemt få adgang til udenlandske markeder, og da ETF’ere er en passiv investeringsform, kan du også ret nemt komme i gang og tilmed ret nemt sikre, at din portefølje er optimeret til din risikoprofil.

Enten kan du købe til dig til den service, at investeringsfolk handler og tilpasser din ETF-portefølje for dig, eller også kan du selv kaste dig ud i det.

Amerikansk opsving er godt for kurserne

I USA er der i øjeblikket godt gang i økonomien. En aktieekspert i Sydbank mener, at priserne er blevet for høje på amerikanske aktier, men hvis du tror på, at et eller flere af de amerikanske indekser i sin helhed fortsat vil stige, kan du overveje at købe dig ind i en amerikansk ETF, hvor du som udgangspunkt kan forvente at få markedets afkast.

ETF-ekspert: Spred dine investeringer til hele verden

Ifølge direktør i investeringsselskabet Miranova, Rune Wagenitz Sørensen, kan det være en god idé sig ind i forskellige typer ETF'er.

”Der findes ETF'ere for både europæiske, amerikanske og nye markeder (emerging markets, red.),” siger han.

”Du kan bygge din portefølje op med f.eks. én for hvert marked. Jeg vil anbefale at fordele dine investering med 40 pct. i en amerikansk fond, 40 pct. i en europæisk og 20 pct. i nye markeder.”

Rune Wagenitz Sørensen mener, at ETF kan være vejen frem for den uindviede investor.

”Jeg vil påstå, at hvis fru Jensen bare køber en aktie i en ETF, har hun den bedste løsning for hende - meget bedre end almindelig handel med aktier,” siger han.

Fondene består af nogle gange op til flere tusinder af aktier, og det er den gennemsnitlige stigning for alle de aktier – markedsafkastet - en ETF skal forsøge at ramme.

3 fonde med lave omkostninger

Rune Wagenitz Sørensen kommer her med tre bud på spændende ETF’ere:

USA: Vanguard Total stock market. ”Den koster 0,05 pct. i årlige administrationsomkostninger og har præsteret godt i mange år. Men jeg kigger ikke på, om det er gået bestemt godt i en periode, men mere på, at den er ekstremt billig og effektiv, fordi den følger sit indeks meget tæt.” Globalt: Ishares core msci world. Den koster 0,2 pct. om året til administration. Det er lidt dyrere end den amerikanske fond. ”Vanguyard dækker kun amerikanske aktier, men Ishares dækker hele verden. De globale er dyrere end dem, der fokuserer på enkeltmarkeder.” USA: Ishares, State Street. Endnu en velpræsterende ETF med lave omkostninger til administration.

Sådan køber du en ETF

Det er er nemt købe en ETF. Helt konkret går du på ind på deres hjemmeside og noterer dig, hvad ETF’en hedder, og så køber du den via din netbank.

”Kunsten er ikke at finde den perfekte ETF, men at holde fast i sin strategi,” siger Rune Wagenitz Sørensen.

Det er ifølge Rune Wagenitz Sørensen desuden vigtigt at vælge en billig depotbank. En af fordelene ved ETF’er er netop de lave omkostninger til administration, mens en anden er den store spredning.

Den helt store ulempe er, at du aldrig rammer enkeltaktien med kæmpejackpot – og derfor kan det være en idé at investere nogle penge i enkeltaktier, alt efter din risikovillighed.