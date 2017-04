Ekspert: Britisk valg har ikke effekt på danske aktiekurser

Briterne skal til stemmeurnerne 8. juni og afgøre, om den konservative leder og premierminister, Theresa May, får bred folkelig opbakning til brexit-processen.

Den politiske og økonomiske situation i de britiske lande kan forplante sig i kurserne på danske aktier, men ikke direkte som følge af det kommende valg.

”Jeg forventer ikke, at valget vil have nogen direkte effekt på danske selskabers aktiekurser,” siger chefstrateg i Danske Bank, Tine Choi, og nævner Coloplast, DFDS, Dong, ISS og Tulip/Arla som nogle af de danske virksomheder, der eksporterer mange varer og ydelser til de britiske øer.

”Det er den økonomiske udvikling, som er retningsgivende, da det vil kunne få effekt på indtjeningen, men igen, så operer selskaberne globalt, så en britisk nedtur vil næppe få direkte effekt på aktiekurserne. En pundsvækkelse er en modvind, men de fleste virksomheder afdækker valutaeksponeringen,” siger Tine Choi.

Usikkerhed holder investeringer tilbage

Her og nu er det opsigtsvækkende, at premierministeren vil udskrive valg, og det forlænger usikkerheden om brexit, hvilket påvirker virksomhedernes investeringslyst.

Ifølge meningsmålinger står Theresa May og hendes parti til at vinde valget den 8. juni, og hvis det ender med en sejr til det konservative parti, kan der ikke længere være stor tvivl blandt investorerne om brexit. Og det kan stabilisere finansmarkederne, vurderer Tine Choi.

”Mange selskaber og også danske virksomheder venter med at investere yderligere, før de kender det engelske brexit. Får Theresa May yderlige opbakning, skaber det ro på markederne, for så kan ingen længere være i tvivl om, hvad briterne vil,” siger hun.

Hvis det derimod bliver oppositionspartierne Labour eller de liberale, der vinder, forlænges usikkerheden og den manglende investeringslyst hos virksomhederne.

”Hvis nu May ikke vinder, så går enten de liberale eller Labour frem. Hvis Labour vinder, er mine forventninger, at vi får et blødt brexit, men hvis de liberale vinder, forlænger det usikkerheden, fordi det kan ende med en ny afstemning om EU-medlemskab” siger Tine Choi.