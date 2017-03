Dokumentarfilm med penge i

Copenhagen International Documentary Festival - CPH:DOX - er meget mere end tårevædende socialrealisme og snævre kunstnerportrætter. Festivalen, som begynder den 16. marts og varer i en uge, indeholder også masser af dokumentarfilm til dem med smag for politik, erhverv og økonomi. Penge & Privatøkonomi har i den forbindelse modtaget fem stærke bud fra CPH:DOX på bekræftede deltagerfilm i den genre:

Free Lunch Society

Instruktør: Christian Tod

Ville du arbejde, hvis du blev betalt for blot at være til? Borgerlønnen er tilbage som et alternativ til princippet om ret og pligt, og til et bureaukratisk økonomisk system. I hvert fald i den hidsige offentlige debat, hvor tanken om, at alle over 21 år skal have et fast månedligt beløb, uanset om de arbejder eller ej, hvilket virkelig deler vandene. Men ikke på tværs af traditionelle fløje. Neokonservative økonomer, ultraliberale og socialister er enige, mens andre er lodret imod borgerløn. Politik og økonomi møder psykologi og filosofiske grundspørgsmål om menneskets natur. Vil den gøre folk dovne? Eller frie? Og hvad med robotterne, der indenfor en meget nær fremtid faktisk vil gøre de fleste jobs overflødige? 'Free Lunch Society' tager en højaktuel og radikal idé op til en overraskende og tankevækkende debat, og giver ordet til nogle af dem, der har de mest gennemtænkte meninger om den. Fra nobelprisvindende økonomer til dem, der mener, at borgerløn endelig vil befri mennesket fra kapitalismens hamsterhjul og lade os indfri hver vores potentiale.

Mærsk Operaen

'The Mærsk Opera' er historien om skabelsen af den omstridte københavnske opera. Et værk i tre akter, der skildrer samtidige magtrelationer mellem individ og samfund. Historien tager sin begyndelse i 2005, hvor operahuset skal bygges, og Stenhuggeren kontaktes af Assistenten med et ønske om at skabe 'den skønneste sten, der er set'. Udover musikerne og sangerne, bliver vi i filmen præsenteret for en palet af aktører, der hver især afbilder intriger, konflikt og magt i den nyere danmarkshistorie. Med et greb, der inddrager elementer fra dokumentar, animation og æstetisk realisme bringes filmens mangeartede aktører i spil: en ensom meteor, en hund med et halsbånd, et par gestikulerende mandehænder, arbejdsomme myrer, udspringere og en sonisk manipuleret, sort væske. Det subtile, symbolikprægede billedsprog og den klassiske, pastose opera skaber sammen et kontrastfyldt univers, der skildrer et kapitalistisk samfunds strukturer, og agerer som en form for flerlaget katarsis - et filmværk, skabt over en opera, skabt over et bygningsværk. Filmen er skabt over SUPERFLEX' operaværk af samme navn, afholdt under Copenhagen Art Festival i 2012.

Dead Donkey fear no Hyenas

Instruktør: Joakim Demmer

Hvorfor eksporterer et hungerplaget land som Etiopien tonsvis af madvarer til Vesten, når det knap kan mætte sine egne indbyggere? Og hvorfor spenderer Verdensbanken milliarder af dollars i bæredygtig udviklingsstøtte, når millioner af bønder samtidig bliver berøvet brugsretten til deres jord? I håbet om eksportindtægter og fremtidig velstand har den etiopiske regering valgt at udleje millioner af hektar jord til udenlandske investorer. Jord, der tidligere har tilhørt lokalbefolkningen og lokale landmænd, der nu mister alt uden udsigt til at få del i de penge regeringen tjener. Den barske og ulige kamp om fremtidens grønne guld - klodens landbrugsjord - udkæmpes mellem spekulanter og bønder på to forskellige kontinenter. Joakim Demmer rejser ud for at afdække den vidtforgrenede slagmark on location, og 'Dead Donkeys Fear No Hyenas' er undersøgende journalistik, der vil få én op af stolen - og op i det røde felt. Demmers film er produceret af den erfarne instruktør Fredrik Gertten ('Bananas!' og 'Bikes vs. Cars'), og burde kunne kalde aktivisten frem i enhver.

The Future of Work and Death

Instruktør: Wayne Walsh og Sean Blacknell

Fremtiden er ikke hvad den har været - og det er mennesket heller ikke. Teknologien er godt i gang med at undergrave alle faste forestillinger om livet. Og selv ikke dets to mest fundamentale grundvilkår - arbejdet og døden, selvfølgelig! - går fri. I hvert fald ifølge dette filmessay, som med tør humor og originale analyser kigger i den helt store krystalkugle og kortlægger det hastigt foranderlige landskab mellem biologi, økonomi, psykologi og teknologi. Intet mindre. Vores hjerner og kroppe er ved at udvikle sig ud over alle biologiske begrænsninger, samtidig med at økonomiske og digitale netværk lægger sig i et stadig mere fintmasket net ud over planeten. Nogle af verdens klogeste hoveder giver deres besyv med i det overraskende og rigt detaljerede argument, der på baggrund af statistik og hårde facts også giver plads til et spekulativt 'hvad nu hvis...' Og som dybest set konfronterer os med spørgsmålet om, hvilket liv det egentligt er vi helst vil leve.

All Governments Lie

Instruktør: Fred Peabody

Det post-faktuelle samfund er en realitet. Eller er det? Det sidste års uventede, politiske omvæltninger - fra Brexit til Trump - har vendt op og ned på forholdet mellem medier og magthavede. Men at have tillid til pressen er vigtigere end aldrig før. Og den tillid kæmper ildsjæle for verden over. Undersøgende journalister som Jeremy Schahill, Glenn Greenwald og en pioner som I.F. Stone insisterer på at gå samfundets ledere efter i sømmene og sætte et inspirerende eksempel. 'All Governments Lie' følger eksemplet og sætter spørgsmålstegn ved de motiver, der styrer de kommercielle nyhedsmedier som CNN, FOX og ABC, der er mere interesseret i Justin Biebers seneste udskejelser end i at forholde sig kritisk til verdens regeringer, der i udgangspunktet altid forsøger at binde os en historie på ærmet. En film til tiden, der vender det kritiske skyts mod pressen selv og skiller facts fra fiktion.