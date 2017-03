Det store aktieudsalg kan være på vej

Er markedet ved at fortælle os en ny historie? I starten af den forgangne uge fik aktierne et ordentligt drag over nakken, med hurtige kursfald, som vi faktisk ikke har set tidligere i år. Særligt bemærkelsesværdigt var det, at de amerikanske teknologiaktier, blandt andet det vigtige halvlederindeks, for første gang siden november blev sat markant ned. Samtidig er obligationsrenterne igen begyndt at falde tilbage. Er der så tale om et helt nyt billede, vi skal forholde os til? Det er faktisk for tidligt at sige, hvis man tager udgangspunkt i de signaler, markedet efterfølgende har sendt til os.

Vi følger særligt fire markedssignaler for at forstå den underliggende historie: For tiden ser vi vigtig informationsværdi i disse fire markedssignaler:

For det første har det amerikanske halvlederindeks (sox.x) været ledende for fremgangen på det generelle aktiemarked de seneste 3-4 måneder. Dette indeks har været ekstremt robust med stigninger også på de dage, hvor det generelle marked faldt lidt tilbage. Det nye er, at sox.x indeks i denne uge for første gang længe viste stor svaghed. Vigtigt er det derfor at følge, om dette indeks formår at kæmpe sig tilbage til toppen i forrige uge – eller ikke.

For det andet har vi i nogle uger påpeget at det vigtige Dow Transportation indeks, som historisk har været ledende for den senere udvikling på aktiemarkedet, har vist en relativ negativ udvikling. Målt på den tekniske indikator MACD er dette indeks nu i en langsigtet nedtrend. Fortsætter den negative udvikling i Dow Transportation, som afspejler udviklingen i konjunkturfølsomme transportaktier, er det et vigtigt advarselssignal.

For det tredje ser vi udviklingen i den amerikanske obligationsrente som et meget vigtigt signal. Efter at det gik op for markedet, at Trump ikke har styr på det republikanske flertal i kongressen, og at de forventede skattelettelser og infrastrukturinvesteringer nu er meget usikre, er den amerikanske obligationsrente faldet markant tilbage. Da den amerikanske obligationsrente også er styrende for europæiske obligationer er der klar afsmitning, ligesom der plejer at være i det makroøkonomiske billede med et vist time lag. Da signaler for det gigantiske globale obligationsmarked er langt mere pålidelige og baseret på professionelle vurderinger end det lidt cirkusagtige aktiemarked, skal man lægge meget mere vægt på obligationsmarkedets signaler. Fortsætter renten ned, er der en ny historie på vej.

For det fjerde er det vigtigt at følge den løbende sektorrotation på aktiemarkedet. Altså: at se på, hvilke sektorer, der klarer sig bedst i den seneste periode. Billedet er fortsat, at de ”forsigtige” defensive sektorer klarer sig langt bedst, blandt andet health care, stabile forbrugsvarer og forsyning. Det kan været et signal om, at de professionelle investorer er ved at skrue ned for den samlede aktierisiko, og at de er på vej ud af mere cykliske og risikofulde brancher.

Efter startugens bratte fald på det amerikanske aktiemarked, som også trak flere danske aktier markant ned, er det nu vigtigt at forstå, hvad nu? Vi kan ikke udelukke, at det er starten på en ny større nedtur. Vi kan heller ikke udelukke, at det er endnu et lille blip, før markederne fortsætter opad. Kommer der fortsat meget overbevisende makroøkonomiske nøgletal, så vil virksomhedernes overskud også begynde at stige på et tidspunkt, og så kan der være grundlag for fortsatte stigninger på aktiemarkederne.

Hold øje med dette vigtige pejlemærke: Hvis S&P 500 indeks bryder op gennem den tidligere top i 2400 må vi antage, at det er den historie, markedet vil fortælle os. Indtil videre skal vi dog holde øje med om 50 dages glidende gennemsnit for S&P 500 indeks i 2330, ca. en halv procent længere nede, holder – eller brydes. Det vil hos mange investorer nemlig udløse et såkaldt ”salgssignal,” og det kan derfor blive starten på en selvforstærkende salgshistorie.

Er dette signal for det amerikanske aktiemarked så ligegyldigt for os danske aktieinvestorer? Nej, bestemt ikke. Det amerikanske aktiemarked er verdens største aktiemarked, og det sætter altid retningen for andre vestlige markeder, også det europæiske og danske aktiemarked. Men der er være stor forskel i faldstyrken.Og på det seneste har europæiske aktier faktisk klaret sig bedre end aktierne i USA.

Realiteten er bare, at hvis de amerikanske aktier falder, så bliver europæiske aktier taget med ned. Så det kan godt være, at de europæiske aktier kun falder fem procent, men de amerikanske aktier falder otte procent. Men vi synes nu, at det er vigtigt at afkode, hvad ”chaufføren” gør, fordi det rammer os andre i et eller andet omfang.