Gør din vinkælder til en god forretning

Hvis du vil investere alternativt, er vin en mulighed. Men det er langt fra alle vine, der kan sikre dig afkast, mener direktør i Rare Wine Invest, Anders Børsen.

”Vine uden historik er usikre at investere i,” siger han og henviser til en af de store klassikere som et eksempel på en vin, der har mere end blot en god smag.

”For champagne er en stor del af værdien brandet,” siger Anders Børsen, der mener, du bør søge råd hos ekspert, inden du opbygger din portefølje af investeringsdråber.

Det koster at få andre til at investere for dig

Investeringsforeninger eller vinhandlere, der vil købe og/eller videresælge vinen for dig, nyder stordriftsfordele – til gengæld tager de en del af din gevinst.

Skulle du derfor have lyst til at kaste dig ud i det selv, så kommer her en række tips til, hvordan du kan forbedre dine chancer for pæne afkast.

Gå efter gode brands – og gode årgange. For champagnen er 1988, 1990, 1996, 2002 og 2008 ifølge Anders Børsen gode årgange. Det skyldes optimale klimatiske forhold i de år. Bordeaux er ifølge Anders Børsen den mest klassiske investeringsvin. Google din vin og find dem med en høj kritiker-score. Der er masser af vinanmeldere, og deres dom har stor indflydelse på, hvordan priserne udvikler sig på vinene. Kig f.eks. efter gode vine på liv-ex.com, der et site for eksklusive vine. Vær opmærksom på, at priserne opgives i engelske pund på hjemmesiden. Kig på prisen! Den må gerne være høj, men ikke for høj. Nogle gange sælges vin for dyrt, og den fælde vil du selvfølgelig gerne undvige. Hav tålmodighed. Det tager tid, inden det lavere udbud af din vin presser priserne i vejret.

”Vin er ikke for daytradere. Champagne stiger først i pris, når mængderne er svundet ind,” siger Anders Børsen.