Danske aktier mere værd end nogensinde

En lettelsens suk må have lydt blandt mange investorer, efter det stod klart, at den moderate Emmanuel Macron gik videre til anden runde af det franske præsidentvalg.

I hvert fald steg aktierne over alt i Europa efter præsidentvalgets første runde, og i Danmark steg C20-aktierne til op over indeks 1100. Det skriver tv2.dk.

”Der er tale om en betydelig stigning. Vi ser, at der generelt er et lettelsens suk på finansmarkederne, og det slår altså også igennem herhjemme. Generelt får det investorerne til at søge over mod de mere risikobetonede aktiver som for eksempel aktier,” siger Niels From, analysechef i Nordea, til tv2.dk.

Sejr til Macron er sejr til EU

I anden runde står Emmanuel Macron over for den højreorienterede Marina Le Pen, som ikke spås mange vinderchancer.

Vinder Macron, er det godt nyt for EU, og udsigten til ham som fransk præsident har tilsyneladende skabt så megen investor-ro, at danske aktier nu i gennemsnit handles til de dyreste priser nogensinde.

”Det betyder, at risikoen for, at Frankrig skulle melde sig ud af EU ligesom briterne, er elimineret med Macron som præsident,” siger Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea til tv2.dk.

”Og så står han trods alt for noget fornyelse i forhold til fransk politik og også i forhold til fransk økonomi. Han vil gerne reformere, digitalisere og effektivisere det offentlige og dermed forsøge at få gang i væksten i fransk økonomi, som har ligget nede i et hul i mange år.”

Investorerne havde frygtet, at Marine Le Pen ville vinde præsidentvalget, da hun har lagt op til at trække Frankrig ud af EU og eurosamarbejdet.