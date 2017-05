C20 i rekordniveau: Skal du købe eller sælge?

Det seneste år er C20-indekset steget med 14 pct. til det rekordhøje indeksniveau på dags dato 1148. En sådan udvikling er jo dejlig at være en del af, men det er før set, at markederne falder med et brag, når udviklingen er gået for stærkt.

Investorerne tror på markedet

Der er mange faktorer, der spiller ind på aktiekurserne, ikke mindst investorernes tro på fremtiden.

”Ser man på Vix-indekset – også kaldet frygtens indeks – så ligger det lavt i øjeblikket. Jo lavere, det indeks ligger, jo mindre frygt er der i markedet,” siger Jacob Pedersen.

Det er jo en god start, men er ikke ensbetydende med kursstigninger.

Glæd dig over eventuelle gevinster

Ifølge Jacob Pedersen skal du først og fremmest glæde dig over dine eventuelle kursstigninger.

”Man kan sige, at du som privatinvestor skal glæde sig over at have været med, men du skal måske også knibe dig selv i armen. Man skal besinde sig, men jeg tror ikke, aktierne bare falder helt vildt snart,” siger han.

Lave renter og reel vækst

Der er ifølge Jacob Pedersen en række årsager til, at aktierne performer så flot. Blandt andet er renterne lave, og det gør alternativerne til aktier dårlige, og derfor søger mange mod dem, og derfor er de steget og er dyre.

Derudover kommer kursstigninger af forventninger til højere vækst.

”Og selskaberne har også leveret, synes jeg,” siger Jacob Pedersen.

Noget, som får ham til at tro på aktierne, er, at den seneste regnskabssæson har været god. Mange selskaber har klaret sig godt og fremvist pæne væksttal – hvilket er kommet bag på Sydbanks aktiechef.

”Vi har været overrasket over, at virksomhederne har gjort det så godt, og at regnskaberne er så pæne,” siger Jacob Pedersen.

Sats på Europa og Fjernøsten

Han tror på, at du fortsat kan hente gevinster fra aktier, men du skal være selektiv.

”Noget tyder på, at økonomien vil være bedre i den kommende tid, men du kan ikke bare købe globalt og regne med et højt afkast. Nu må man være mere selektiv i forhold til, hvilke markeder og sektorer der satses på.”

”Jeg tror på Europa og Fjernøsten, men mindre på USA og Latinamerika. Især latinamerikanske aktier er stadig alvorligt dyre – det er amerikanske også,” siger Jacob Pedersen.

Også mulighed for kursfald

Danske C20-aktier er Jacob Pedersens hovedanalyseområde. C20 påvirkes af andre markeders udvikling, men alt i alt vurderer Jacob Pedersen, at C20-indekset vil slutte 2017 af et sted mellem kurs 1125 og 1225.

Det vil sige, at indekset kan falde med 25 point eller stige med 75.

”De nuværende kurser har brug for gode halvårsregnskaber, for der er allerede indregnet opjusteringer i det nuværende niveau,” siger Jacob Pedersen.

”Men under forudsætning af, at de globale markeder klarer sig godt, kan C20 godt ende i 1225,” siger han.

Forvent turbulens på aktiemarkederne

Du skal blandt holde øje med verdens brændpunkter og med, hvordan Donald Trump-administrationen klarer sig i USA.

”De amerikanske nøgletal har skuffet lidt på det seneste, og der er også ting, som kan eskalere hen over den næste periode – f.eks. i Syrien og Nordkorea,” siger han.

Uanset, om aktierne går op eller ned herfra, kan du ifølge Jacob Pedersen godt forvente bump på vejen.

”Man må forvente udsving. Det vil undre mig, hvis der ikke kommer turbulens i år,” siger han.