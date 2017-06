Bordeaux en-primeur kan blive en god investering

Flere nye Bordeaux-vine har fået pæne anmeldelser, og gode vine kan i kombination med højere efterspørgsel end udbud ende ud i at være en god investering.

Spørgsmålet er så, om Bordeaux en-primeur 2016 har det, der skal til. En-primeur er den vin, som stadig ligger på fade i de franske slotte. Nogle gange kan du gøre dig et scoop ved at købe vinen på dette tidlige stadie.

En god årgang udsættes for mere spekulation

”Det har generelt været et godt år, og der er lavet mange store vine i 2016, men priserne er også fulgt med og er generelt ca. 10-15 pct. højere end 2015,” siger direktør i Rare Wine Invest, Anders Børsen.

Hos Rare Wine Invest anbefaler man dog altid at have Bordeaux som en del af en vinportefølje.

”Men jeg vil ikke anbefale, at den består af mere end 10-15 pct. en-primeur,” siger Anders Børsen.

”I 2016 er der nogle spændende køb, men du bør som investor være opmærksom på, at dels er Bordeaux ikke altid den bedste investering, og dels skyldes al snakken om en-primeur, at vinen er let tilgængelig. Slottene har en interesse i at sælge en-primeur, og det har vinhandlere også. De er købmand, der skal have penge gennem systemet, og det er derfor, der er så stor fokus på en-primeur,” siger han og gør opmærksom på et højt prisniveau for vinen.”

”Det store fokus på disse vine betyder også, at de er udsat for mere spekulation, hvilket gør dem mere risikofyldte på den korte bane,” siger Anders Børsen.

Pæne afkast

Han forudser dog pæne afkast på flere af vinene.

”Alle 1. cru slottene (Mouton, Haut-Brion, Margaux, Latour, Lafite) har lavet god vin og har historisk set leveret fornuftige afkast på den lange bane,” siger han.

”Du kan sagtens få noget ud af købe en-primeur nu og sælge om tre-fire år med 50 pct. gevinst om 3-4 år.”

Dårlig høst påvirker ikke årets vine

Bordeauxregionen har i år været ramt af frost, hvilket ser ud til at få stor betydning for høsten i 2017. Det er dog ikke noget, som vil påvirke prisen på dette års vine ret meget, vurderer Anders Børsen.

”Jeg tror, det er minimalt, hvad det får af betydning for 2016-priserne. De store brands har i store træk klaret skærerne, fordi de har haft beredskab til at stå imod frosten, så de klarer den,” siger han.

Gode investeringsvine

Her kommer Anders Børsen med et par anbefalinger på inveseteringsvin fra Bordeaux.

Value-for-money

”Cos d’Estournel og Montrose er begge blandt kandidaterne til årets vin, og med hhv. 98-100 og 97-99 point af Neal Martin og til ca. 1/3 af prisen af en 1. cru’erne, får man både navn og kvalitet til relativt få penge.”

En kommende stjerne

”2016 betragtes vidt og bredt som gennembruddet for Pedesclaux og ses af mange som belønningen for det store arbejde og investeringer, som er blevet lagt i slottet de seneste otte år.

Gem-og-drik

”Med 96-97 point fra James Suckling, 92-94 point fra Neal Martin og 91-94 fra Antonio Galloni og en pris på blot 230 kr inkl. moms, får man i 2016 Chateau Tour Saint Christophe høj kvalitet til billige penge lige til at lægge i egen kælder med henblik på senere konsum.”