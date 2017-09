Sandsynligheden for at du har en Iphone liggende i din lomme eller på bordet foran dig er over 50 pct., så nr. 1 på listen behøver næppe nogen nærmere præsentation. Apples iPhone er muligvis verdens mest succesfulde produkt nogensinde og dette er både Apples styrke og svaghed, for hvad gør man efter en sådan succes?

Apple malker i øjeblikket succesen med Iphone, men salget af Iphones er faldende og for hver ny generation af Iphone bliver forskellen til den foregående generation mindre og mindre. Salget af Ipads og Mac-computere falder ligeledes og skeptikerne peger på, at det efter grundlæggeren Steve Jobs' død i 2011 ikke er lykkedes Apple at introducere et helt nyt succesfuldt produkt. Apple Watch blev et flop og heller ikke Apple Pay eller Apple-tv er slået igennem.

Trods faldende salg og tab af markedsandele på grund af den høje pris på Iphone er de økonomiske resultater fortsat imponerende. I det seneste regnskabsår registrerede Apple en omsætning på 216 mia. dollar, et fald på 8 pct. i forhold til året før, mens resultatet faldt 14 pct. til 46 mia. dollar. Faldet skyldes især at der ikke blev introduceret en ny Iphone i 2016 og illustrerer dermed glimrende Apples afhængighed af Iphone.

Det seneste års tid har aktiekursen udviklet sig bedre end størsteparten af de amerikanske large cap-aktier, ikke mindst med baggrund i en forventet ændring af skattereglerne, der vil gøre det muligt for Apple at hente overskud parkeret i udenlandske dattervirksomheder hjem til USA og vel at mærke til en lempelig beskatning. En del af denne pengetank på ikke mindre end 230 mia. dollar kunne tænkes at blive anvendt til øgede dividender eller tilbagekøb af aktier.

Bonusinfo: Steve Jobs fandt på navnet Apple, fordi hans vision var at tilbyde sofistikerede produkter, der skulle være lige så lette at anvende som et æble. Der er taget en bid af æblet i logoet for at undgå at forveksle silhouetten med et kirsebær.