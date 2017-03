Amerikansk skatterabat gør vindmøller til en spændende investering

2016 var et godt år for Vestas, og det kunne 2017 også meget vel gå hen og blive. Det mener aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen.

”Med den indtjeningskraft, Vestas viser, mener jeg, aktien ser for billig ud i øjeblikket,” siger han.

Måske ny vindmøllepark på vej

For en uge siden meldte Energinet.dk ud, at de sammen med hollandske og tyske partnere vil undersøge muligheden for at bygge en gigantisk vindmølle-ø i Nordsøen. En ø, der skal generere energi til 80 millioner europæere.

”Jeg ser meget store perspektiver inden for udbygningen af havvindmøller i Nordsøen. Det er et kæmpe område, som mange lande har fokus på. Så øen vil kunne bidrage til at gøre Nordsøen til et Silicon Valley for havvindmøller,” sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til fyens.dk i den forbindelse.

USA det vigtigste vindmøllemarked

Men selvom Nordsø-projektet kan gå hen og blive interessant for dig som vindmølleinvestor, fokuserer Jacob Pedersen dog mest på USA, når han analyserer Vestas’ største indtjeningspotentiale.

”Danmark er et fint sted for nye, store vindmøller, og vi er en vugge for vindmølleindustrien, men Danmark er simpelthen for lille et marked i forhold til at vurdere Vestas’ samlede værdi,” siger han.

”Hvis det er 10.000 megatwatt, der er tale om, så har det betydning, men er det en 7-800, så flytter det ikke en tøddel.”

De største markeder for Vestas er ifølge Jacob Pedersen USA, Tyskland og Kina. Kineserne er dog protektionistiske og beskytter lokale vindmølleproducenter.

”Vestas har 30-35 pct. af deres aktiviteter i USA, så det marked er overordentlig vigtigt,” siger Jacob Pedersen, der anbefaler køb af aktien.

Trump kan ikke selv fælde vindmølleindustrien

”Den kan stige ganske meget fra det aktuelle niveau. Vestas har ligget underdrejet efter valget af Trump, men nu ser det ud til at gå op for investorerne, at han ikke smadrer det amerikanske vindmøllemarked.”

Nuværende lovgivning, der gælder til 2019, sikrer vindmølleproducenter skattefordele i USA. Jacob Pedersen vurderer, der er skattefordele at hente frem mod 2023 eller 2024.

”Donald Trump kan ikke selv ændre på den lov, det er op til kongressen. Der er lagt op til et stærkt vindmøllemarked, hvis der ikke ændres på den gode vindmølleordning med tilbagevirkende kraft, og det har man ikke tradition for i USA, så det sker nok ikke.”

”Men man ved dog ikke, hvad Trump kan finde på. De fleste har nok fundet uf af, at han ikke er glad for vindmøller.”

Det fremgår af Sydbanks hjemmeside, at banken har en købsanbefaling på Vestas.