Amazon – USA’s fjerdedyreste børsnoterede selskab

I Penge.dks sommerserie om de største USA-aktieselskaber, hvor vi dag for dag bringer et nyt selskab og tæller opad mod det største, er vi nået til handelsselskabet Amazon.com.

Amazon.com startede som en internetbaseret boghandel i 1994 og udvidede hurtigt sortimentet til også at omfatte musik, video og software. I dag tilbyder Amazon.com stort set alt undtagen levende dyr og biler. Der er stadig et stykke vej til at overhale giganten Wal-Mart, men med en detailomsætning på 79 mia. dollar er Amazon.com blandt verdens ti største detailvirksomheder.

Amazon.com er en handelsplatform, det vil sige virksomheden er ikke selv lagerførende. Investeringerne går derimod til IT og logistik. Denne ekspertise udnyttes til at tilbyde webløsninger for andre detailvirksomheder som f.eks. Marks & Spencer, Mothercare og Lacoste. Inden for logistik er Amazon.com på et niveau, der betyder, at A P Møller - Mærsk betragter virksomheden som en af sine farligste konkurrenter på længere sigt - på trods af Amazon.com ikke ejer et eneste containerskib i dag.

IT investeringerne har også medført at man kan tilbyde cloud computing service til private og erhverv. Cloud computing er i dag det andet store forretningsområde og Amazon.com konkurrerer med Microsoft og Google om førstepladsen i hvad der er et af fremtidens helt store vækstområder.

Amazon.com har fra starten fokuseret på vækst og markedsandele fremfor indtjening. Først i 2001 var der sorte tal på bundlinjen og selv om de 2,4 mia. dollar, som Amazon.com leverede på bundlinjen i 2016, da er et stort tal, skal det ses i forhold til koncernomsætningen på 136 mia. dollar (890 mia. kr.). Målt på traditionelle nøgletal er aktien derfor meget dyr - og har altid været det.

Bonusinfo: Stifter Jeff Bezos havde oprindeligt tænkt sig at kalde sin virksomhed Cadabra, men fandt ud af at det lå for tæt på "cadaver" ("kadaver" på dansk). Han valgte derfor navnet Amazon, der virkede eksotisk, anderledes og desuden er navnet på verdens største flod - en antydning af at han allerede fra starten ønskede at skabe verdens største boghandel.