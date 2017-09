Alphabet er moderselskab for Google og en række teknologiske projekter, som ofte omtales som "moonshots" eller månelandingsprojekter. De omfatter bl.a. selvkørende biler, billig internetforbindelse til fjerne områder ved hjælp af balloner, en række medicinske projekter og det måske mest kendte, Google Glasses, en kombineret brille og computerskærm, der dog indtil videre ikke er blevet en succes. Alphabet står også bag styresystemet Android til mobiltelefoner.

Den altdominerende del af Alphabet er dog Google, der står for alle gruppens internetrelaterede aktiviteter, herunder YouTube, som blev købt i 2006. 88 pct. af indtægterne stammer fra internetannoncer, et område som Google sammen med Facebook sidder tungt på. Det er beregnet, at i 2016 gik 99 pct. af væksten i alle amerikanske virksomheders annonceudgifter til en af de to virksomheder.

Google blev stiftet af to ph.d.-studerende Larry Page og Sergey Brin i 1996 og de to kontrollerer stadig virksomheden. I løbet af de 20 år har Google oparbejdet en omsætning på 90 mia. dollar og overskuddet var i 2016 ikke mindre end 19 mia. dollar. www.google.com er i dag verdens mest besøgte netadresse.

Bonusinfo: Navnet "Google" er afledt af "googol", et ord opfundet af den 9-årige amerikanske dreng Milton Sirotta i 1920, da hans onkel, matematikeren Edward Kasner, spurgte ham, hvad han ville kalde et meget stort tal. Edward Kasner anvendte i en bog fra 1938 "googol" som betegnelse for et ettal efterfulgt af 100 nuller. Larry Page og Sergey Brin valgte navnet Google for at illustrere virksomhedens mission: at organisere den enorme mængde data, der er tilgængelig på internettet.