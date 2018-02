Aktiemarkedet ved vigtig skillevej med plads til solidt comeback

Det amerikanske aktiemarked er styrende for retningen på de øvrige vestlige aktiemarkeder, herunder det tyske og det danske aktiemarked. Fredag aften startede USA’s aktiemarked med en hård nedtur, som satte det vigtige S&P 500 indeks ned i 2550, stort set samme niveau som blev testet efter det bratte fald natten til tirsdag. Lige netop dette niveau er markedspsykologisk ekstremt vigtigt, fordi det dels svarer til 200 dages glidende gennemsnit, og dels udgør det en teknisk støttelinje for kursudviklingen de seneste to år. Når vi på den korte bane er optimistiske, er det fordi de amerikanske aktier, efter denne gentest af 2550 niveau, steg mere end to procent. Det bekræfter, at ”markedet” ser dette kursniveau som en vigtig støtte, som altså også kan danne platform for nye kursstigninger.

Men er nedturen så overstået for denne gang - svaret er nej

Selvom vi måske får solide stigninger på aktiemarkederne de næste uger, er ulykkerne på ingen måde overstået. Vi tror, at det er et spørgsmål om tid, før de amerikanske aktier bryder ned gennem det vigtige pejlemærke omkring 2550. Vi er dybt uenige med den håndfuld optimistiske aktiestrateger i bankerne som blot siger ”hav is i maven” til de private investorkunder. Ja, vi synes det er useriøst og uprofessionelt.

De ved nemlig godt, at de store professionelle investorer den seneste tid har ændret radikalt syn på de finansielle markeder. De professionelle storinvestorer er dokumenterbart begyndt at skrue ned for deres risiko, og det er ensbetydende med faldende aktiekurser. Man kan blot se på udviklingen i forsikringspræmien for europæiske erhvervsobligationer, iTraxx Crossover. Man kan også følge udviklingen i renteforskellen mellem sikre statsobligationer og mere usikre erhvervsobligationer, afspejlet i BofA Merrill Lynch US High Yield Option-Adjusted Spread. Begge indikatorer siger noget om de professionelle investorers syn på risiko, og om de skruer op eller ned for risikoen. Billedet er krystalklart: De seneste uger har de skruet ned for risikovilligheden.

Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at investorerne igen ændrer syn på verden og igen tager mere risiko på bøgerne. Men det er altså bare ikke tendensen lige nu. Og så længe obligationsrenterne fortsætter med at stige, vil dette billede nok være fastlåst.

Og hvad så med makroøkonomien på den lidt længere bane

Når bankøkonomerne maner til ”is i maven” er det især, fordi de ikke ser faresignaler i den globale økonomi, som faktisk har det rigtig godt. Og med et godt makroøkonomisk fundament må virksomhedernes overskud jo også stige, og så må der også være grundlag for stigende aktiekurser. Sådan er deres logik i hvert fald. Men den logik brister flere steder:

For det første er aktiemarkederne altid 6-9 måneder foran den økonomiske virkelighed, vi kan aflæse i nøgletallene. Aktiemarkedet er altså som regel en glimrende diskonteringsmekanisme, som kan anvendes som en slags spåkugle. I hvert fald ved de store bevægelser på aktiemarkedet. Så aktiemarkedet kan altså være ved at fortælle os en ny historie om den globale økonomi.

For det andet er udviklingen i selskabernes overskud ikke det vigtigste lige nu: Det vægter meget tungere, hvad centralbankerne gør omkring de pengepolitiske stimulanser.

For det tredje er der tydelige tegn på kraftige fald i den såkaldte Credit Impulse i både USA og Kina. Noget, der også plejer at sætte sig negativt i realøkonomien med 6-9 måners forsinkelse.

Så vores bundlinje er følgende

Der er god mulighed for et comeback på aktiemarkederne de kommende uger, men derefter går det sikkert igen kraftigt nedad bakke. God fornøjelse.

Morten W. Langer

