Aktiemarkedet kan gå begge veje

Vigtige aktieindikatorer viser ny robusthed. Er det oplægget til endnu et aktierally? Vi har de seneste uger set betydelig svækkelse i flere af de indikatorer, som vi ser som afgørende for retningen på aktiemarkedet. Blandt andet den amerikanske obligationsrente, det amerikanske halvlederindeks (sox) og Dow Transportation indeks. I alle tre målepunkter har der været stor svaghed lige indtil i slutningen af den forgangne uge, hvor både halvlederindeks og obligationsrenten stod overfor helt afgørende markedstekniske pejlemærker. Ved yderligere fald i obligationsrenten og halvlederindeks var der blevet udløst et stærkt signal for yderligere rentefald, og for salg af de cykliske teknologiaktier. De vigtige pejlemærker blev faktisk brudt kortvarigt, hvorefter markederne er kommet stærkt tilbage. Ikke nok til at bekræfte det næste aktierally, men alligevel et signal, man bør tage alvorligt. Også det vigtige konjunkturfølsomme Dow Transportation indeks har den seneste uge vist ny styrke efter en længere periode med massiv svækkelse. Samlet er billedet, at aktiemarkederne nu står i et meget vigtigt vadested, hvor en bekræftelse af den positive stemning mandag kan udløse et nyt aktierally.

Og hvorfor skulle vi så få et nyt aktierally? Umiddelbart er det vanskeligt lige at se, hvorfor aktiemarkederne skulle kaste sig ud i et nyt rally. Fundamentalt er der rigtig mange begrundelser for, at det ikke vil ske. Blandt andet vigende tro på, at Trump formår at få gennemført de forventede vigtige økonomiske reformer, herunder skattelettelser og store infrastrukturinvesteringer. Hertil kommer, at den amerikanske økonomi nu bremser klart op, hvilket blandt andet blev bekræftet af Atlanta Feds BNP indikator, som efter skuffende beskæftigelsesdata blev sat ned til kun 0,6 procent vækst i første kvartal. Oveni kan man lægge, at de fleste ledende tillidsindikatorer nu viser tydelige tegn på en top, efter flere måneders meget stærke signaler. Bundlinjen er altså, at de bløde data nu er på vej til at blive justeret ned, mens de hårde data fortsat er underdrejet.

Men kan svagere økonomisk vækst ikke understøtte aktierne? Jo, det er lige præcis det, der godt kan ske. Under euforien med fokus på Trumpnomics har markedet især løftet de cykliske konjunkturfølsomme aktier, og det er især dem, der nu vil blive ramt negativt af lavere vækstforventninger. Til gengæld er de defensive aktier blevet presset af sektorrotationen over mod cykliske aktier – og ud af defensive aktier. Vi har allerede de seneste uger set, at de danske defensive farmaaktier har klaret sig rigtig fint. Og det vil antageligt fortsætte. Så der kan udmærket godt ske det, at aktiemarkederne holder skansen – og måske endda stiger – i den kommende periode med rotation tilbage til de defensive aktier.

Hvilke danske aktier skal man så kigge efter? Rotationen mod de mindre konjunkturfølsomme og stabile aktier har allerede været i gang et stykke tid. De seneste to uger har de store danske defensive brancher klaret sig langt bedst, hvilket bekræfter, at de store investorer er på vej ud af cykliske aktier og på vej ind i defensive aktier. I AktieUgebrevets Pensionsportefølje har vi spillet med på denne rotation, som blandt andet har begunstiget aktier som Novo Nordisk, Novozymes, Lundbeck, Jeudan, Carlsberg, Ambu, Royal Unibrew og Carlsberg. Vi mener, at der er grund til at tro, at disse aktier vil klare sig bedre end det generelle aktiemarked den kommende tid. Generelt synes markedet ikke at være parat til den store korrektion ned, idet den underliggende styrke i markedet fortsat virker robust. Men skal dog ikke underkende betydningen af, at de styrende amerikanske aktiemarkeder fortsat ser ud til at bygge en langsigtet topformation. Men det kan trække ud meget længe, før nedturen for alvor bider sig fast.

Hvilke konkrete aktiehistorier kigger vi på for tiden? Ud over at man bør overveje de store defensive aktier, er der nogle udvalgte aktiehistorier, man også godt kan se på. Vi synes eksempelvis, at Genmab på det seneste har fået lige lovlig mange tæsk efter en negativ nyhed, der i det store billede ikke har nævneværdig betydning. På den korte bane har det alligevel skabt en negativ stemning omkring aktien, så den er sat næsten tyve procent ned. Vi ser dette som en god købsmulighed. En anden mulighed er Pandora, som alene på grund af nervøsitet i markedet nu ligger på det laveste niveau siden midten af 2015 – og 25 procent under toppen i juli sidste år. Aktuelt ligger aktien i 740. Falder aktien under 700 ser vi det som meget kritisk, idet det indikerer, at nogle af de professionelle investorer ved noget, som vi andre endnu ikke ved. Vi har før set, at selskaberne er gode til at ”guide” de største investorer lige lovlig godt, uden at vi har nogen mistanke om dette her.

