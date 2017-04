Spar penge på britisk e-handel

Den 8. juni skal briterne til parlamentsvalg.

Hvis magten skifter hænder i England efter valget, kan det måske betyde, at briterne ender med at blive i EU, og sker det, kan det smitte positivt af på valutakursen for pundet. Det vurderer investeringschef i Alm. Brand, David Sommer.

”På kort sigt er det meget usikkert at sige, hvad det vil betyde for kursen, men hvis Labour vinder valget, og det ender med, at briterne bliver i EU, vil det nok gavne kursen,” siger han.

”Det, der er spørgsmålet nu, er, om briterne ender med at trække sig ud af EU eller ej. Bliver de i EU, fjerner de grobunden for en politisk steppebrand, hvor franskmændene og italienerne også melder sig ud. Det vil i hvert fald mindske scenariet for, at andre lande trækker sig ud,” siger David Sommer.

Spar penge på et faldende pund

Da Theresa May i går kom med chokmeldingen om et parlamentsvalg, faldt pundet først tilbage for senere at stige til op over gårsdagens niveau. Da briterne sidste år stemte for et Brexit, raslede pundet også først i bund fra en kurs på over 10. Senere stabiliserede kursen sig en smule, men nu handles pundet til næsten 2 kroner billigere end før afstemningen i sommeren 2016.

Et pund i frit fald kan åbne op for en god handel for danske forbrugere, og vi danskere vilde med at handle på nettet - også via udenlandske hjemmesider.

Engelske webbutikker er blandt de mest populære, fordi de er pålidelige og konkurrencedygtige. Det siger kommunikationschef i Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), Henrik Theil.

”Mange er trygge ved at handle i England. Det er nogle af dem, vi skæver til, fordi de gør det godt. Det er i udpræget grad tøj, danske forbrugere køber i England,” siger han.

Brexitafstemning skruede op for e-handel

Når pundet falder, bliver den danske krone mere værd i forhold til den engelske valuta, og der opstår muligheden for at godt køb.

”Efter Brexit så vi, at i takt med, at pundet faldt og engelske webshop ikke nåede at tilpasse priserne, steg handlen,” siger Henrik Theil.

Så hold øje med pundets kursudvikling, for den usikkerhed, der præger britisk politik og økonomi, kan komme dig som privatforbruger til gode, hvis pundet falder yderligere.

Sidste år handlede danskerne for 101 mia. kr. på nettet – heraf 32 milliarder uden for landets grænser. Ifølge Henrik Theil køber danskerne alt andet end dagligvarer på udenlandske hjemmesider.