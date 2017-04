Aktieekspert: Kun én vej for medicinalaktier

I sidste valgte Genmabs samarbejdspartner, Janssen Biotech, at stoppe studierne af enkeltbehandling med Genmabs kræftmiddel Daratumumab – og det kostede et stort kursfald.

Men du kan fortsat godt regne med danske medicinalaktier, siger aktieanalytiker Per Hansen.

”Jeg tror på, at 2017 kan være et comeback-år for medicinalindustrien,” siger han.

”For det første mener jeg ikke, at Genmab er repræsentativ for medicinalaktierne. Genmab er et biotekselskab, og med biotek er der ingen halve løsninger. Det er enten 0 eller 1,” siger han og fremhæver biotekgigantens eksplosive vækst.

”Selv om Genmab er faldet 10 pct., er den stadig 17-doblet de seneste par år og er stadig en kæmpe, kæmpe succes.

USA afgør kursretningen

Per Hansen mener, at medicinalaktierne har været ramt af Donald Trumps hårde retorik mod priserne på lægemidler. Men blot, fordi præsidenten udtaler et ønske om lavere medicinpriser for amerikanerne, er det ikke ensbetydende med, at danske medicinalaktiers indtjeningsgrundlag på det vigtige amerikanske marked falder stort.

”Faktum er, at der er forskel på, hvad Trump er gået til valg på, og på, hvad han kan gennemføre. Bare se på Obama Care, det kunne Trump ikke få afskaffet,” siger Per Hansen.

”Jeg tror, at USA fortsat vil være verdens førende medicinalmarked. Måske falder nogle af produkterne en 3-4 pct. i pris, men jeg tror ikke, prisfaldet vil være mærkbart,” siger han.

Laveste niveau er nået

Og dermed mener Per Hansen altså godt, du kan begynde at se dig om efter nogle medicinalaktier.

”Jeg tror, vi har set de laveste niveauer for medicinalaktierne. Det vil ikke eksplodere på kort sigt, men jeg tror, investorer vil sige, at det værste er set,” siger Per Hansen.

Opsving betyder opkøb i cykliske aktier

I kølvandet på valget af Donald Trump som amerikanske præsident har der bredt sig en økonomisk optimisme blandt mange investorer og økonomer.

I økonomiske opsvingsperioder er der ofte gode gevinster at hente i såkaldte cykliske aktier, der kan defineres som forbrug ud over det basale forbrug.

”Medicinalaktierne har været holdt i skak, efter investorerne begyndte at købe op i cykliske aktier,” siger Per Hansen.