2017-03-02T11:46:35Z

2017-03-03

Aktieekspert: 2017 bliver nok ikke et opkøbsår Priserne på C25-aktierne er hæderlige, men risikoen for nedgang er større end potentialet for opsving. Det siger Sydbanks aktiechef, der dog anbefaler køb på flere af de største danske aktier.