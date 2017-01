Aktiechef: Det betyder benhårdt brexit for danske aktier

ISS, Dong, DSV, Coloplast og Pandora er nogle af de store danske firmaer, som du kan købe aktier i, og som handler rigtig meget med britiske firmaer.

Fortsat samhandel

Nu har den britiske premierminister så meldt ud, at briterne fortsat ønsker et tæt handelssamarbejde med europæiske lande, men at det ikke bliver som et halvt eller kvart medlemskab af EU. Briterne vil helt ud af det indre marked, og derfor skal der forhandles helt nye aftaler på plads for den fortsatte samhandel.

Du behøver dog ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, ikke at valfarte til din netbank og sælge rub og stub af danske aktier, som må formodes at blive påvirket af det forestående brexit.

De kontante udmeldinger fra Theresa May betyder ikke det store, mener han.

”For mig at se kan forskellen måles i krusninger på overfladen,” siger Jacob Pedersen med henvisning til de analyser, Sydbank allerede har udstukket i kølvandet på sidste sommers brexit-afstemning.

Mere bureaukrati

”Reaktionen var afdæmpet efter afstemningen, og det vil den fortsat være, fordi der er et stykke tid til de nye aftaler mellem EU-landene og briterne skal være på plads,” siger han.

Helt konkret bliver det mere bureaukratisk for danske firmaer at handle med de engelske, men det kan også være en gevinst, vurderer Jacob Pedersen.

”Der bliver en del lavpraktiske effekter af brexit, og det er bl.a. mere bureaukrati pga. et nyt regelsæt for told og andre forhold. Selskaber som DSV og Pandora med mange transaktioner bliver derfor påvirket, men det kan sagtens blive en positiv påvirkning, hvis selskaberne kan tjene flere penge pr transaktion, og det kan DSV muligvis,” siger han.

Medvind og modvind

”Brexit har indtil nu betydet medvind på omkostningssiden, fordi det britiske pund er faldet, men modvind på indtægtssiden, fordi det svækkede pund er gået ud over briternes købekraft.”

Det bliver svært for britiske virksomheder på et tidspunkt, mens der nok vil være status quo for de danske, vurderer Jacob Pedersen.

Jacob Pedersens anbefalinger