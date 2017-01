Super-december sender danske aktiefonde i plus efter katastrofeår

Der var positive afkast i alle aktie- og obligationskategorier i 2016. Det skriver investeringsfondenes brancheorganisation, IFB, i en pressemeddelelse.

Men det forløbne år var på ingen måde et godt år for fonde, der har satset dansk.

”Danske aktiefonde har haft det svært i 2016, og det skyldes bl.a., at Novo Nordisk-aktierne faldt markant,” skriver IFB.

Fondene reddet på stregen - efter valget af Donald Trump

Faktisk så det længe ud til, at danske aktiefonde skulle ende 2016 i minus efter succesåret 2015, hvor fonde med fonde med danske aktier præsterede et afkast på gennemsnitligt 33,3 pct.

Men det famøse valg af Donald Trump som USA’s kommende præsident fik dog ikke en prompe negativ effekt på markedet, som mange investeringsanalytikere ellers forudsagde.

Både europæiske og amerikanske aktier har over en bred kam reageret positivt efter valget af Trump, viser tallene fra IFB. Fonde med europæiske aktier gav afkast på 5 pct., og amerikanske aktier gav 2,4 pct.

Danske aktier havde så god en december - med en stigning på over 5 pct. - at de endte i et lille plus på 1,5.

Allerbedst gik det for østeuropæiske aktier med et afkast tæt på 10 pct. – trukket op af russiske aktier.

Højrisiko slog det sikre i 2016

Hvis du investerede penge i højrentefonde spækket med emerging markets- og non-investment grade-obligationer, var 2016 et godt år med afkast på hhv. 9,3 og 8 pct.

De mere sikre investment grade-obligationer gav kun det halve, mens øvrige danske og korte danske obligationer gav endnu mindre.

Østeuropa og Latinamerika klarede sig bedst

Det var ikke-vestlige markeder, der gav dig størst afkast for pengene i 2016.

Danske fonde med østeuropæiske aktier gav over 30 pct. i afkast, mens latinamerikanske gav over 25 pct.

USA og Canada klarede sig dog også rigtig fint med afkast tæt på 14 pct.

Til sammenligning gav danske aktier blot 1,5 pct., og det var som nævnt kun som følge af en fantastisk december måned, at fonde med danske aktier endte i plus.

Se medianafkast, som danske fonde præsterede i 2016

Vær opmærksom på, at det koster penge at investere gennem fonde. Udgifterne er ikke indregnet i de tal, tabellerne viser. Det er ikke unormalt at betale 2-5 pct. af afkastet i administration.