Langers Skarpe Aktietips

Faktisk har de vestlige aktiemarkeder nu ligget næsten fladt inden for en snævert interval i flere uger. Afspejler det så, at alt ånder fred og ro på aktiemarkederne, fordi investorerne er komfortable med hvad der sker, og hvad der sikkert kommer til at ske fremad? Svaret er et ”bestemt ikke”.

Aktiemarkederne er i en tilstand mellem at være total bedøvede og labile – og ekstremt overnervøse og usikre på, hvad der nu ligger forude. Nærmest en slags totalbedøvelse over alle de usikkerheder, der potentielt ligger i baggrunden og simrer.

Den klare indikation på, at det forholder sig sådan, er det såkaldte SKEW indeks, som også kaldes for et krakindeks eller et såkaldt Black Swan indeks, da det på mange måder afspejler investorernes vurdering af markedsrisikoen for, at der indtræffer meget store kursudsving på aktiemarkedet.

Konkret siger dette krakindeks noget om omfanget af aktie putoptioner out-of-money, altså forsikringer mod store kursfald på aktiemarkedet. I de seneste dage – op til Trumps indsættelse - har dette indeks ligget på et historisk højt niveau. Og det skyldes selvfølgelig markedets nervøsitet for, at der kommer nogle fuldstændig uforudsigelige – og skæve – beslutninger fra Trump, der sender aktiemarkedet ned med raketfart.

Vi ved ikke noget om, hvorvidt det faktisk vil ske. Men vi ved, at der er mange professionelle investorer, der har ønsket at ”forsikre” sig mod et sådan negativt udfald.

Trump kommer til at sætte dagsorden på aktiemarkederne: Lige siden starten af november ved valget af Trump, har hans meldinger i høj grad styret udviklingen på aktiemarkedet. Aktiemarkedet kan opfattes som en mekanisme, som i høj grad forsøger at tage højde for, hvad der sker i fremtiden. Og det kan være vanskeligt, når man får en ny amerikansk præsident, som man ikke ved, hvor man har. Nu har Trump sat sig i den varme stol, og han har nu faktisk serveretten til at tage markante beslutninger, som kan ændre verdensordenen.

Så det handler ikke kun, hvad Trump gør derhjemme med skattelettelser og infrastrukturinvesteringer. Det handler i høj grad også om hans håndtering af konflikterne med Rusland og Kina. I forhold til Rusland synes der at være en opblødning på vej med ophævelse af sanktionerne mod genstart af atomvåbennedrustning. Det lyder som en god plan at forsøge at bløde op for konflikten med Rusland, hvor Putin sikkert vil have mere respekt for en fast hånd fra Trump.

Med hensyn til Kina ser det betydeligt vanskeligere ud: Der er både risiko for eskalering af konflikten i det Sydkinesiske hav, hvor Kina har udvidet nogle tidligere sandbanker til større militæranlæg. Og der er også nogle potentielle konflikter omkring samhandel, valutakurser og eventuelle toldmure mellem Kina og USA. Så der er rigtig mange bolde i spil, når det handler om mulige påvirkninger af aktiemarkedet.

Aktieanalytikerne tror endnu ikke på det globale økonomiske opsving. En del af aktieeuforien siden valget af Trump skyldes øget tro på et globalt økonomisk opsving. De ledende indikatorer understøtter faktisk den positive historie - lige nu. Men aktieanalytikerne er endnu ikke begyndt at indarbejde bedre markedsvilkår i deres forventninger til de børsnoterede selskabers fremtidige overskud. Det viser analytikerestimater indsamlet af Thomson Financials, som hver uge offentliggør opdaterede summariske analytikerestimater for henholdsvis de amerikanske S&P 500 selskaber og de europæiske Stoxx600 selskaber.

Hvad skal vi kigge efter? Obligationsrenten, Euro/USD og Kina. Vi tror at det fortsat er vigtigt at se på, hvilke signaler markederne selv sender os. Som vigtige risikoindikatorer ser vi også udviklingen i obligationsrenten, hvor markant højere renter meget vel kan afspore aktiemarkederne. Flere økonomer ser det som et vigtigt pejlemærke, hvis den amerikanske 10 årige statsrente krydser højere end 2,6 % - mod aktuelt ca. 2,4 %.

En anden vigtig faktor er udviklingen i Euro/USD. Europæisk økonomi har de seneste måneder været begunstiget af en svag euro. Men Trump vil gøre meget for at svække US dollar for at styrke amerikanske selskabers eksport. Hvordan dette spil udfolder sig er meget usikkert.

Endelig vurderer flere internationale finanshuse, at den største risiko i 2017 er den kinesiske gældsboble, hvor staten fortsat med øget gældsætning holder gang i opsvinget. Risikoen er, at den gældsboble begynder at briste og udløse en global finanskrise. Brexit er vi ikke bange for, fordi både UK og EU har kæmpe interesser i at lande en god aftale for begge parter.