Sådan opretter du lynhurtigt testamente

Testamente: Lav et testamente og hjælp din familie med at dele værdierne, den dag du ikke er her længere. De beslutninger kan du nemlig kun træffe, mens du stadig er her. Samejekontrakt: Lav en samejekontrakt og få styr på, hvad der skal ske med boligen, både mens I begge to bor i den, og hvis I går hver til sit. Det er altid lettere at blive enige, mens legen stadig er god. Begunstigelseserklæring: Lav en begunstigelseserklæring og tag stilling til, hvem der skal have udbetalt penge fra dine forsikringer og pensionsordning, den dag du ikke er her længere. De beslutninger kan du nemlig kun træffe, mens du stadig er her. Ægtepagt: Lav en ægtepagt og bestem selv, hvem der skal have hvad, hvis I går hver til sit. Det er altid lettere at blive enige, mens legen stadig er god. Mine Aktiver: Registrer de aktiver som har økonomisk høj værdi eller har stor affektionsværdi. Oversigten kan give dig et bedre overblik over dine værdier og dermed bedre forudsætninger for at træffe beslutning om fordelingen – den dag du ikke er her mere, eller hvis I går hver til sit. Mit Digitale Liv: Her kan du registrere de steder på nettet, hvor du optræder, og som du gerne vil huske eller som kan have værdi for dine pårørende. Du kan også nævne profiler og konti, du ønsker lukket den dag, du ikke er her mere - for eksempel på sociale medier eller mailservere.