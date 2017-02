Skiferie uden ansvarsforsikring kan koste dig 3 millioner

Smuk natur, fart og afterski. Skisæsonen er på sit højeste for tiden. Desværre ender skiferien hvert år med at blive en dyr forretning for nogle danskere.

Kombinationen af høj fart og mangel på rutine gør, at mange enten selv bliver skadet eller skader andre på den årlige skitur. Sidstnævnte kan uden den rette forsikring ende med at løbe op i millionerstatninger.

Dårligt sted at spare penge – også selv om du er ung

Næsten hver femte ung mellem 21 og 24 har ikke en indboforsikring med ansvarsdækning, viser nye tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

"Det er et rigtigt dårligt sted at spare penge. Hvis man er på SU og bor på et kollegieværelse, har man måske ikke så meget indbo, og derfor undlader nogle at tegne en indboforsikring," siger Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen til MetroXpress.

Uden en ansvarsforsikring ender du selv med at skulle betale erstatning i forbindelse med et alvorligt sammenstød på ski. Alt efter ulykkens omfang kan det ende med at koste dig mange millioner kroner.

Hvis du kører ind i et barn, som bliver pådraget varige mén, så viser beregninger fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, at erstatningen kan løbe op over tre millioner kroner på grund af mén-godtgørelse og erstatning for tabt erhvervsevne resten af livet.

Eksempler på erstatning

1) Alexander på 22 år er på skiferie og får ikke orienteret sig på pisten. Med høj fart påkører han en 12-årig dreng på bagfra. Drengen kommer alvorligt til skade og får varige mén med en méngrad på 60 procent. Alexander er i chok - ikke mindst da han finder ud af, at han ikke har en ansvarsforsikring, og han selv skal betale erstatning til den 12-årige dreng:

- Svie og smerter: 123 dage á 195 kroner: 23.085 kroner

- Mén-godtgørelse: 516.000 kroner

- Erstatning for tabt erhvervsevne: 2.484.000 kroner

- I alt: 3.023.985 kroner

2) Oliver på 21 er på skiferie. Han mister herredømmet over sit snowboard og fejer benene væk under en 50-årig kvinde. Hun kommer alvorligt til skade og får varige mén med en méngrad på 70 procent og et erhvervsevnetab på 25 procent. Oliver er i chok - ikke mindst da han finder ud af, at han ikke har en ansvarsforsikring, og han selv skal betale erstatning til den 50-årige kvinde:

- Svie og smerter: 140 dage á 195 kroner: 27.300 kroner

- Méngodtgørelse 70 procent (aldersreduceret): 535.780 kroner

- Erstatning for tabt erhvervsevne: 612.250 kroner

- I alt: 1.209.430 kroner

Kilde: Forsikring & Pension