Har du forsikringen i orden til havearbejdet?

Foråret har indtaget Danmark, og dermed er havesæsonen også for alvor skudt i gang. Men har du egentlig tænkt over, hvordan du er dækket, hvis du falder ned fra stigen eller saver dig i benet under hækklipningen?

I 2016 kom næsten 20.000 danskere ud for en ulykke i forbindelse med havearbejde og gør det selv-projekter i hjemmet. Og rigtig mange af dem var dårligt eller slet ikke dækket.

Således havde 44 pct. ikke en forsikring, da de kom til skade under havearbejdet, mens 31 procent af gør det selv-folkene heller ikke var dækket ved ulykken. Det viser en ny spørgeundersøgelse, som Epinion har lavet for brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Fritid og heltid

En ulykkesforsikring kan være en god idé at tegne, hvis du vil sikre dig mod ulykker i hjemmet. De fleste er ulykkesforsikret i arbejdstiden via jobbet, og derfor vil det ofte være rigeligt at købe en fritidsulykkesforsikring.

Er du ikke forsikret via dit job, kan du overveje at købe en heltidsulykkesforsikring.

I nogle tilfælde forsikringsselskaber finde på ikke at dække en skade opstået i forbindelse med arbejde, du har lavet i fritiden, hvis du kun er fritidsforsikret. Det kan f.eks. være, hvis du har hjulpet en ven med at flytte.

Dækker behandling og varige mén

En ulykkesforsikring dækker i forskellig grad omkostninger forbundet med behandling af skaden, men også, hvis du får varige mén.

”En ulykkesforsikring kan udbetale erstatning, hvis du får varigt mén på mindst fem procent, får beskadiget tænderne eller dør på grund af en pludselig ulykke. Når du køber en ulykkesforsikring, skal du tage stilling til, hvad din forsikringssum skal være, samt om du ønsker tilvalgsdækninger, som kan sikre en højere dækning ved alvorlige skader,” siger Anja Lintrup Sørensen, konsulent hos Forsikring & Pension.

Hvis du er i tvivl om, du har den billigste forsikring eller helt mangler en forsikring, så er det en god idé at undersøge og sammenligne markedet for at spare flest muligt penge på forsikringerne.

”Det er hurtigt og nemt at finde og sammenligne ulykkesforsikringers priser, dækning og services på Forsikringsguiden.dk,” siger Anja Lintrup Sørensen.

Forsikringsguiden er et online værktøj til at guide private indenfor forsikringsspørgsmål. Det er Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension, der står bag.

Forsikringsoplysningens gode råd til havearbejdet

- Kast dig ikke ud i opgaver, som du usikker på, om du kan klare selv

- Tjek, at sikkerhedsanordningerne virker på dit udstyr – og lad være med at ændre eller pille ved dem

- Stop altid græs- eller hækkeklipperen, hvis noget har sat sig fast

- Brug solidt fodtøj og sikkerhedsudstyr

- Sørg for have en ulykkesforsikring

- Brug www.forsikringsguiden.dk til at se, hvad en ulykkesforsikring koster og dækker.