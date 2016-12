Hackere kan overtage styringen af din bil

Forestil dig, at du mister kontrollen over din bil, mens du kører 110 km/t på motorvejen. Ikke fordi det er glat, eller fordi du er uopmærksom, men fordi hackere overtager styringen af rat og speeder. Det er den yderste konsekvens af, at moderne biler i stigende grad bliver koblet op på internettet, skriver magasinet Alt om DATA.

”Biler i dag rummer adskillige computere, og desværre har de alle fejl og sikkerhedshuller," siger Leif Jensen, nordisk leder af sikkerhedsfirmaet Kapersky Lab, til magasinet.

”Dygtige hackere kan udnytte disse sikkerhedshuller, og det er relativt nemt med simpelt udstyr at hacke centrallåsens kode og åbne dørene uden om alarm og lås. Men det er reelt også muligt at modificere vitale motordata eller i værste fald overtage kontrollen med køretøjet, bedst som du suser af sted,” siger Leif Jensen.

Allerede sidste år demonstrerede to amerikanere, Charlie Miller og Chris Valasek, at det var muligt at fjernstyre en Jeep Cherokee. Ikke bare var hackerne i stand til at lege med klimaanlægget, radioen og vinduesviskerne. De kunne også dreje rattet, accelerere og bremse. I starten kun ved lave hastigheder, men senere også ved høj fart, fordi det lykkedes de to hackere at forfalske den besked, der sendes fra speedometret, så hovedcomputeren troede, at bilen stod stille, selv om den fræsede ud ad landevejen.

Usikker underholdning

En anden af vejene ind i bilens elektronik er gennem de populære underholdningsanlæg, som har forbindelse til internettet.

”Forbindelsen til nettet åbner samtidig adgang til private data, adresser og andre personlige oplysninger, som du måske har indtastet eller har på din mobil, der også står i Bluetooth-forbindelse med infotainment-anlægget,” siger Leif Jensen.

På den måde er det endda muligt at aflytte og optage samtaler i bilen. Selvom det endnu ikke er sket endnu, vil nogen måske snart komme ud for, at en hacker låser bilen eller blokerer tændingen – og derefter afkræver penge for at ophæve spærringen efter samme recept, som hackere i dag kan låse en computer eller harddisk og forlanger løsepenge for at genåbne.

Måske finder du en usb-nøgle på en parkeringsplads. ”Ukendte numre af Beatles” står der på enheden, men når du stikker den i bilens usb-port, får du ingen musikalske oplevelser, men spredt en virus i de interne systemer.

Udfordringen bliver ikke mindre af, at bilen de kommende år forventes at blive mere og mere automatiseret for til sidst at blive selvkørende. Men bilproducenterne har fortsat mere fokus på introducere nye funktioner end på sikkerhed. Derfor skal du som bilejer ifølge Alt om DATA indstille dig på en udvikling, som den vi kender fra computerverdenen: Du bliver i de kommende år kastebold i et accelererende kapløb mellem hackere og sikkerhedsudviklere.