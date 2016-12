Billig forsikring og gratis juleopladning til din elbil

Hvis du ejer en elbil, kan du spare mange penge på forsikringen, hvis du ser dig lidt omkring hos de forskellige forsikringsselskaber.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af den finansielle prissammenligningstjeneste Mikonomi.dk.

I undersøgelsen er der blevet bestilt forsikringstilbud fra landets førende selskaber på elbiler i tre forskellige prisklasser.

Kæmpe prisforskelle på forsikringerne

For testens mindste bil, VW e-Up, er der en potentiel besparelse på 1988 kr., mens der er 2628 kr. i forskel på den dyreste og billigste kaskoforsikring til Nissan Leaf.

Ved forsikringstilbuddene på de to mindste biler er det IF og Lærerstandens Brandforsikring, der er undersøgelsens billigste selskaber, mens Tryg og Nykredit tegner sig for at være de dyreste selskaber.

Den største prisforskel er på en BMW i3, hvor der er 3533 kr. at spare ved at vælge Lærerstandens Brandforsikring frem for Aros.

“Fordi priserne svinger så meget forsikringsselskaberne imellem, afhængigt af hvilken elbil du har anskaffet dig, anbefaler vi altid, at vores brugere indhenter flere tilbud, inden de automatisk fornyer deres bilforsikring i deres nuværende forsikringsselskab,” siger Martin Jørgensen, som er medstifter af Mikonomi.dk.

* Testen tager udgangspunkt i en 40-årig bilist fra Helsingør, som kører 20.000 km årligt og med mere end 10 års køreerfaring. Bilisten har ikke haft skader de seneste 3 år, og selvrisikoen er sat til at være så tæt på 5000 kr. som muligt. Alle tilvalg samt eventuelle rabatter indgår ikke i sammenligningsgrundlaget.

Gratis opladning i juleferien

Energiselskabet E.ON tilbyder gratis hurtigopladning af din elbil i juleferien. Fra 23. december til 1. januar 2017, begge dage inklusiv, kan du tanke gratis strøm fra vedvarende energi fra Eons 40 hurtigladere opstillet langs motorvejsnettet og flere steder i København og Aarhus. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Angiv koden ”2412” på hurtigladerens display, og så får du altså "tanket" bilen op uden beregning.

”Vi vil gerne skabe ekstra opmærksomhed om de mange lademuligheder, vi har i Danmark, og dette er en måde at gøre det på," siger Susanne Tolstrup, kommunikationschef i Eon Danmark.

"Samtidigt vil vi gerne vise lidt julesind og tilbyder derfor gratis strøm på vores hurtigladere i hele juleferien."

Alle hurtigladerne oplader med strøm fra vedvarende energi og kan lade elbiler op til 80 pct. på 20-25 minutter.