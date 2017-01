Det koster 3000 mere at forsikre bil på Nørrebro end i Midtjylland

Det kan godt være, udbuddet af restauranter og koncertsteder er i større på Nørrebro end i Midtjylland, men køreglæden må til gengæld forventes at være større i Brande og omegn, hvor færre lyskryds, ensretninger og cyklister er i vejen for en køretur i det fri.

Samtidig kan du, hvis du er Brande-bo, også glæde dig over, at du potentielt sparer en del penge på at forsikre din bil dér og ikke i Indre København.

Samlino.dk har kørt en sammenligning på, hvad det koster at forsikre en 35-årig at forsikre den samme Ford Mondeo på Nørrebro og vs. Brande, og konklusionen er entydig: Det er dyrest at forsikre sin bil på Nørrebro, uanset hvilket forsikringsselskab, du tegner forsikringen hos.

Forsikringsmatematik gør Nørrebro dyrest

Den største prisforskel finder man hos Tryg, der forlanger 3018 kr. – eller godt 250 kr. om måneden – mere for at forsikre bilen på Nørrebro.

Hos Codan finder du den største prisforskel målt i procent, nemlig 30 pct.

”Selskaberne tager en merpris for den øgede risiko, som de statistisk set har i et område som Nørrebro,” siger marketingdirektør i Samlino.dk, Mikkel Zimakoff.

”Selskaberne har flere skader pr kunde, og det straffer de kollektivt for ved at forlange en højere forsikringspræmie,” siger han.

Alka er med en prisforskel på 500 kr. det mindst geografi-diskriminerende forsikringsselskab, når det gælder biler.

Se sammenligningen af priserne her

Bilen: Ford Mondeo, årgang 2015 på hvide plader

Type: 2,0 EcoBoost Titanium 203 hk, 5d, 6g

Km/år: 10.000 km

Ønsket selvrisiko: 5000

Person: 35-årig med 15 års forsikrings-anciennitet og nul skader