Drop samlerabatten: Det er billigere at tegne forsikringer enkeltvis

For familier kan samlerabatten ikke betale sig, mens det for par bedst kan betale sig at samle alle forsikringer i et bestemt selskab. Det viser en ny undersøgelse fra samlino.dk.

Billigere for familier at undgå samlerabatten

Du og din familie kan spare 2300 kr. ved at sprede jeres forsikringer ud på flere selskaber frem for at vælge den billigste samlede løsning.

”Det er overraskende at se, at samlerabatterne ikke altid kan hamle op med at købe forsikringerne hver for sig. Det er ret interessant og ikke mindst godt at vide, hvis man står og skal købe forsikringer,” siger Mikkel Zimakoff, marketingdirektør i Samlino.dk.

Samlerabatten er god for unge par

Undersøgelsen viser dog også, at den billigste løsning for et par på 30 år uden børn er at vælge samlerabatten.

Den billigste løsning finder du og din kæreste hos IF Skadesforsikring, der kan levere en samlet løsning for 8211 kr.. Dette tilbud inkluderer indbo-, hus-, ulykkes- og bilforsikring.

Samlerabatten sparer jer 588 kr.

Danskerne går glip af store besparelser

Rigtig mange kan spare penge ved at gå forsikringerne igennem og finde den bedste løsning.

Alligevel får mange af os det ikke gjort, blandt andet fordi vi finder det svært og besværligt at sammenligne forsikringstilbud. Hele 73 pct. af de danske forbrugere finder det ikke let at sammenligne sine forsikringer med tilbud fra andre selskaber, viser en ny rapport fra Epsi.

”Danskerne er traditionelt loyale over for deres forsikringsselskab. Det nyder selskaberne godt af, da for få tjekker mulighederne for, hvor store besparelser, de kan gøre sig ved at skifte selskab,” siger Mikkel Zimakoff, marketingdirektør i Samlino.dk.

Læs i artiklen Kæmpegevinst: Find hurtigt din billigste forsikring, hvordan du nemmest finder det tilbud, som passer bedste til dig og din situation.

Pris for familie med to børn

Billigste løsning uden samlerabat: Ulykke hos Tryg + Indbo hos GF Forsikring + Bil hos NEXT + Husforsikring hos Alka = 15.902 kr.

Den billigste samlede løsning med samlerabat: Alka* = 18.229

Selskab Pris med samlerabat (kr.) Alka* 18.229 NEXT Forsikring 18.509 Alm. Brand 20.827 IF Skadeforsikring 21.203 GF Forsikring 21.320 Codan Forsikring 22.040 Gjensidige 22.500 Tryg Forsikring 23.700 Købstædernes Forsikring 23.779

Pris for par (to voksne på 30 år)

Billigste løsning uden samlerabat: Ulykke hos NEXT + Indbo hos GF Forsikring + Bil hos Alka = 8.799 kroner

Billigste løsning med samlerabat: IF Skadeforsikring med samlerabat = 8.211 kroner

Selskab Pris med samlerabat IF Skadeforsikring 8.211 NEXT Forsikring 8.993 Alka* 9.425 Alm. Brand 9.619 Gjensidige 9.738 GF Forsikring 9.878 Købstædernes Forsikring 9.932 Codan Forsikring 10.047 Tryg Forsikring 10.896

*Hos Alka kan du ikke få samlerabat. Her er prisen angivet som den samlede pris for de enkelte forsikringer.

Om undersøgelsen:

Data er indhentet på den enkelte forsikringsudbyders hjemmeside og er herefter bekræftet hos selskaberne. Selskaberne skal være åbne for alle forbrugere. Selskaberne skal have en tast-selv funktion, hvor det er muligt at indhente priser på de forsikringer, der indgår i analysen.